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港交所去年多賺9%符預期 第二次中期息4.18元

港交所（0388）公布去年全年業績，股東應佔溢利125.4億元，按年增加9%，仍遜預期128.6億元，基本每股盈利9.91元，第二次中期股息每股4.18元，連同第一次中期股息每股4.69元，全年股息為每股8.87元，按年增9%。

期內集團收入及其他收益為209.5億元，創新高，按年增加10%；交易及結算費收入上升，但利息收益及來自集體投資計劃的公平值收益減少至3.64億元，使投資收益淨額減少， 已抵銷了部分升幅。息稅折舊及攤銷前利潤162.7億港元，遜預期。

去年交易費由30.3億元增至40.19億元，增加33%，主要源自股本證券產品平均每日成交 金額上升 32%，以及滬深港通北向及南向交易的交易費收入創新高。交易系統使用費增加 18%，主要 是由於股本證券產品交易宗數有所增加。

滬深港通2021年北向及南向交易均錄得強勁的流量，平均每日成交金額分別創人民幣1201億元及417億元新高，分別按年升32%及71%。去年滬深港通的收入及其他收益連續第五年創新高，達 27.24億元。

債券通北向通成交量也創下新高，平均每日成交金額達人民幣266 億元，按年升34%。

發行人業務方面，2021年內於港交所新上市的公司共98家，總集資額3314億元。年內本港IPO市場場仍以新經濟公司佔大多數，全年共有59家新經濟公司上市，佔年內首次公開招股集資額的88%。去年有8家於美國上市的中國公司完成回港上市的程序，當中五家（百度、嗶哩嗶哩、微博、攜 程集團及汽車之家）是作第二上市，三家（小鵬汽車、理想汽車及和黃醫藥（中國）是作雙重主要上市。

香港股票 ETF 的平均每日成交金額，由 2020年的28億元接近倍增至2021年的54億元。 截至去年12月31日止香港交易所上市 ETP總市值創4290億元新高。