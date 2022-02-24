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美國務院：中國應促普京讓步 俄違中國「主權是神聖不可侵犯」立場

路透社報道，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周三(2月23日)在例行記者會上表示，世界上每一個負責任的國家(包括中國)都有義務敦促俄羅斯總統普京讓烏克蘭危機降溫。普萊斯指出，中國多次強調主權是神聖不可侵犯的，而俄國所做的正違背北京此一長期立場，中國應運用其巨大影響力來敦促普京讓步。