路透社報道，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周三(2月23日)在例行記者會上表示，世界上每一個負責任的國家(包括中國)都有義務敦促俄羅斯總統普京讓烏克蘭危機降溫。普萊斯指出，中國多次強調主權是神聖不可侵犯的，而俄國所做的正違背北京此一長期立場，中國應運用其巨大影響力來敦促普京讓步。
普萊斯稱，中國和俄羅斯正攜手建立一個新的、「極度不自由」且具有破壞性的世界秩序。
烏克蘭遭到俄羅斯炮轟，恒指現跌3.17%或750.3點，報22909.98點；科指現跌4.36%或231.29點，報5067.95點；道期現跌1.841%；標期現跌1.83%；納期現跌2.25%。
紐油現升4.52%或4.17美元，報96.27美元；布油現升4.63%或4.48美元，報101.33美元；金價現升1.78%或34.16美元，報1943.17美元。
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