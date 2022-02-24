恒指收市跌758點或3.21%，報22901點，成交金額1769億元，較上日增加53.89%，是1月20日1783.74億元成交後最多；國指跌286點或3.44%，報8030點。恒生科技指數收報5069點，跌4.33%。

藍籌5隻升，58隻下跌，1隻無升跌。百威（1876）升4.81%，收報23.95元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌6.67%，收報104.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報85.65元，升0.76%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見222.8元，收報227.2元，跌8.61%。

恒指低於主要平均線，最近為50天線(23888.08點)。科指低於主要平均線，最近為10天線(5427.12點)。

北水南下合計淨流入9.94億元，較上日減少31.81%，連續第2日流入，累計流入24.52億元。南水北上合計淨流出33.58億元人民幣，終止連續1日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多3.69%，是2021年9月20日後最大跌幅，當日跌幅為4.21%。低見22786.39點，是1月6日22709.6點後最低。今日收市價，是2021年12月20日後收市新低，當日報22744.86點。

科指曾跌最多5.35%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為9.91%。今低見5015.99點，創有記錄以來新低。今日收市報價，是2020年5月7日後收市新低，當日報5050.33點。

國指曾跌最多4.17%，是2021年9月20日後最大跌幅，當日跌幅為4.66%。今低見7970.69點，是1月6日7941.73點後最低。今日收市價，是1月5日後收市新低，當日報8015.7點。

環球市場表現

道期現跌2.419%；標期現跌2.45%；納期現跌3.08%。

紐油現升5.36%或4.94美元，報97.04美元；布油現升5.68%或5.5美元，報102.35美元；金價現升1.74%或33.39美元，報1942.4美元。

美國10年期債息現跌3.92%或0.0782厘，報1.913厘。

在岸人民幣現貶值0.11%或0，報6.3215；離岸人民幣現貶值0.12%或0，報6.3199；每美元兌日圓現貶值0.27%或0.32，報114.69；美元指數現升0.44%或0.42點，報96.614點。

午後消息股表現

快手（1024）直播間疑切斷購物鏈接，京東（9618）：幾乎沒有影響。快手收報86.5元，跌5.62%。京東（9618）收報271.2元，跌4.84%。

B站（9626）投資手遊公司持股4%，其他股東包括騰訊、華誼兄弟。創上市新低，見222.8元，收報227.2元，跌8.61%。

俄烏開戰，小米（1810）臧智淵：原計劃今日在烏克蘭舉行手機發布會。見52周低14.86元，收報14.96元，跌5.08%。

港交所（0388）去年多賺9%符預期，第二次中期息4.18元。見52周低392.4元，收報394.6元，跌5.42%。

東亞（0023）全年多賺45%，息0.35元，東亞中國轉賺。收報13.42元，跌0.74%。

希慎（0014）去年基本溢利2.8%遜預期，第二次中期117仙。見52周低22.4元，收報22.75元，跌1.73%。

361度國際（1361）發盈喜，去年溢利按年升逾35%。收報3.8元，跌0.78%。

今早及隔晚消息股表現

友邦（1299）出售澳洲儲蓄業務予Resolution Life。收報81.8元，跌3.59%。

多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）創上市新低，見103.6元，收報104.9元，跌6.67%。香港電訊（6823）收報10.7元，跌1.29%。電訊盈科（0008）收報4.12元，跌1.67%。新地（0016）收報93.95元，跌1.42%。

百威亞太（1876）全年多賺84%，增派息至3.02美分。收報23.95元，升4.81%。

國浩（0053）中期少賺39%，派息50仙。收報86元，跌1.15%。

德林國際（1126）遺失網上銀行密碼生成器，遭轉移4142萬。收報2.65元，跌5.36%。

商湯（0020）科指權重降至0.24%，料僅得1.12億被動資金淨買。收報6.52元，跌11.65%。

中國21世紀教育（1598）向石家莊一中學授出1825萬貸款。收報0.52元，跌3.7%。

聯想（0992）上季ISG業務首次扭虧為盈，上半年晶片短缺持續。收報8.64元，跌1.48%。

中電（0002）擬售EnergyAustralia，估值20億美元。收報80元，升0.31%。

恒隆地產（0101）捐款600萬支持興建方艙醫院。收報16.52元，無升跌。

數碼通（0315）去年下半年純利跌6%，ARPU升4%至210元。收報4.41元，跌0.68%。

稻草熊娛樂（2125）發盈喜，料去年盈利增至少7.5倍。收報4.64元，跌5.88%。

恒生（0011）：陳祖澤、羅康瑞退任非執董，委4人接任。收報150.6元，跌0.59%。

呂志和：銀娛（0027）派特別息希望「沖喜」一下，旗下娛樂場再無經營貴賓廳。收報46.65元，跌1.79%。

中國人壽（2628）：王濱辭任董事長。收報13.16元，跌2.95%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創52周高，見46.68元，收報46.66元，升3.05%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1417.5元，收報1417元，升2.68%；中石油（0857）創52周高，見4.29元，收報4.26元，升3.4%；綠科科技（0195）創52周高，見0.164元，收報0.148元，無升跌；中國建築（3311）創52周高，見10.96元，收報10.72元，跌1.29%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.19元，收報2.1元，跌4.11%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見103.6元，收報104.9元，跌6.67%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.25元，收報2.27元，跌5.02%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.6元，收報1.62元，跌2.99%；當代置業（1107）創上市新低，見0.129元，收報0.13元，跌7.8%；明發（0846）創上市新低，見0.38元，收報0.38元，跌2.56%；中梁（2772）創上市新低，見3.09元，收報3.18元，跌0.31%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.41元，收報0.415元，跌6.74%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.45元，收報0.455元，跌7.14%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.26元，收報0.265元，跌3.64%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.157元，收報0.157元，跌6.55%；聯眾（6899）創上市新低，見0.28元，收報0.305元，升1.67%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.84元，收報0.85元，跌4.49%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見8.94元，收報9.03元，跌3.83%；基石藥業（2616）創上市新低，見5.67元，收報5.96元，跌2.61%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.98元，收報3元，跌6.83%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見17.28元，收報17.8元，跌3.89%；加科思（1167）創上市新低，見8.11元，收報8.72元，跌1.8%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.16元，收報4.19元，跌6.89%；心通醫療（2160）創上市新低，見2.91元，收報2.97元，跌3.26%；兆科眼科（6622）創上市新低，見4.55元，收報4.56元，跌2.77%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見22.35元，收報22.85元，跌4.99%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見12.74元，收報13元，跌6.34%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見3.25元，收報3.27元，跌3.25%；平安好醫生（1833）創上市新低，見22.5元，收報23.65元，跌1.46%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見14.1元，收報14.44元，跌0.41%；0中國動向（3818）見52周低0.6元，收報0.6元，跌6.25%；合景泰富（1813）見52周低3.85元，收報3.88元，跌5.37%；融創（1918）見52周低8.06元，收報8.08元，跌8.7%；新城發展（1030）見52周低4.46元，收報4.5元，跌6.83%；龍光地產（3380）見52周低3.18元，收報3.2元，跌14.44%；時代中國（1233）見52周低2.63元，收報2.65元，跌7.34%；朗詩（0106）見52周低0.215元，收報0.215元，跌6.93%；丘鈦（1478）見52周低7.07元，收報7.12元，跌15.34%；通達（0698）見52周低0.154元，收報0.16元，跌4.19%；瑞聲（2018）見52周低22.5元，收報22.6元，跌4.64%；比亞迪電子（0285）見52周低21.7元，收報21.9元，跌6.21%；小米（1810）見52周低14.86元，收報14.96元，跌5.08%；澳博（0880）見52周低4.46元，收報4.53元，跌4.83%；信德（0242）見52周低1.98元，收報1.98元，跌2.94%；心動公司（2400）見52周低25.25元，收報26元，跌8.61%；飛魚科技（1022）見52周低0.305元，收報0.31元，跌7.46%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低0.92元，收報1元，跌2.91%；吉利（0175）見52周低14.9元，收報15.16元，跌4.77%；長城汽車（2333）見52周低16.8元，收報17.32元，跌5.46%；莎莎國際（0178）見52周低1.39元，收報1.4元，跌3.45%；新奧能源（2688）見52周低107元，收報113.2元，升2.91%；中生製藥（1177）見52周低5.17元，收報5.21元，跌5.1%；復星醫藥（2196）見52周低29.8元，收報30.25元，跌3.66%。

異動股

上升異動股，包括，WAC（8619）收報0.126元，升13.51%；山東墨龍（0568）收報4.44元，升12.98%；渝太地產（0075）收報1.62元，升11.72%；中國水業集團（1129）收報0.305元，升7.02%；布蘭特期油收報102.42元，升5.76%；紐約期油收報97.13元，升5.46%；百威（1876）收報23.95元，升4.81%；萬華媒體（0426）收報0.218元，升4.81%；山東黃金（1787）收報15.16元，升4.41%；中渝置地（1224）收報1.88元，升3.87%；時代集團（1023）收報0.54元，升3.85%。

下跌異動股，包括，冠軍科技集團（0092）收報0.082元，跌19.61%；富臨（1443）收報0.222元，跌17.78%；再鼎醫藥（9688）收報385元，跌15.38%；丘鈦（1478）見52周低7.07元，收報7.12元，跌15.34%；龍光地產（3380）見52周低3.18元，收報3.2元，跌14.44%；現代傳播（0072）收報0.185元，跌14.35%；易居企業（2048）收報1.44元，跌13.77%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.86元，收報0.86元，跌13.13%；東瀛遊（6882）見52周低0.375元，收報0.375元，跌12.79%；英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.175元，跌12.06%；企展控股（1808）收報0.044元，跌12%。

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