希慎興業（0014）去年基本盈利錄23.3億元，較2020年微跌2.8%，差過市場預期。不過，集團主席利蘊蓮於業績發布會上指，在新冠肺炎疫情下，集團業務表現「令人滿意」。她續透露，集團旗下大埔露輝路項目預計今年上半年可獲入伙紙，目標下半年推出市場；而集團未來將持續審慎投資住宅項目。
對於政府立法禁止業主對指定行業租戶「追租」或者中止租約，希慎執行董事及首席營運總監呂幹威表示，目前仍需了解法例，但強調集團過去在肺炎疫情期間，亦有與旗下租戶保持溝通，並提供適切援助。他續指，第五波疫情實際影響仍需時觀察，集團會與租戶共渡時艱，包括提供租金減免等支援措拖；而過去兩年，集團平均租金寬減幅度亦超過兩成。
呂幹威又提及，去年疫情緩和加上消費券帶動下，本地消費力可支撐一定業務；目前旗下商舖出租率達99%。他續稱，去年下半年寫字樓市道重拾升軌，相信第五波疫情過後，相關市場將可重回去年底的增長走勢；現時旗下寫字樓出租率達94%，而將於今年約滿的租戶已有約35%落實續租。
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