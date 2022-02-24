對於政府立法禁止業主對指定行業租戶「追租」或者中止租約，希慎執行董事及首席營運總監呂幹威表示，目前仍需了解法例，但強調集團過去在肺炎疫情期間，亦有與旗下租戶保持溝通，並提供適切援助。他續指，第五波疫情實際影響仍需時觀察，集團會與租戶共渡時艱，包括提供租金減免等支援措拖；而過去兩年，集團平均租金寬減幅度亦超過兩成。

呂幹威又提及，去年疫情緩和加上消費券帶動下，本地消費力可支撐一定業務；目前旗下商舖出租率達99%。他續稱，去年下半年寫字樓市道重拾升軌，相信第五波疫情過後，相關市場將可重回去年底的增長走勢；現時旗下寫字樓出租率達94%，而將於今年約滿的租戶已有約35%落實續租。

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