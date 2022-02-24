該行總經理兼集團風險總監陳淑佩表示，該行密切監察大部分內房板塊的風險暴露，已將數個戶口列入重要觀察名單（critical watch list），在預期信貸損失撥備方面已作準備，在去年底帳目已反映，亦有將一些貸款列入減值狀態，並已提撥一些第三階段的預期信貸損失（ECL）款項。

至於內房對今年撥備影響，陳指視乎個別客戶發展、大環境、以及是否所有金融機構都會支持這些客戶，但據該行觀察，這些內房戶口的大部分業務都可行，暫時不排除今年有下調到第三階段ECL情况，但其所帶來的撥備影響，該行初步估算其風險胃口是可承受到。

另外，聯席行政總裁李民橋表示，相信第五波疫情影響短暫，香港業務的資產質素維持可管控，去年第四季已就香港業務一些較有風險的客戶作出適當撥備，倘未來內房傳出很多負面消息，不排除該行的信貸成本會處於高水平，料約為去年下半年的減值損失。

被問預算案提出禁止向指定行業追租的短期措施帶來的影響，李民橋指，該行配合港府抗疫，包括它們所宣布的每項措施，強調香港資產質素好，可承受某些短期措施帶來負面影響。

另外，李民橋指，美國加息雖不即時於香港銀行同業拆息（HIBOR）反映，但當每100點的HIBOR升幅，對該行在香港的淨利息收入會有十億元進帳，故未來加息周期，對銀行利益很正面。

至於該行業績顯示，藍十字（亞太）保險列入該行「持有作出售資產」， 被問出售細節，李民橋回應指，不能透露太多，希望之後適時公布，該行一直檢視自身業務，致力強化核心銀行業務，早前出售東亞人壽的交易讓該行看到此方向對集團目標很正面。

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