moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

東亞內地業務減值損失削八成 不排除內房敞口今年帶來撥備影響

東亞銀行（0023）去年全年業績顯示，內地業務減值損失6.2億元，按年縮減79%，管理層指出，該行過去6個月着手緩解內房相關的風險，在該6個月內的時間將內房部分的風險暴露，從總貸款和債務投資的16%，降至14%，又認為不排除今年有內房相關貸款下調到第三階段ECL情况，帶來撥備影響。

該行總經理兼集團風險總監陳淑佩表示，該行密切監察大部分內房板塊的風險暴露，已將數個戶口列入重要觀察名單（critical watch list），在預期信貸損失撥備方面已作準備，在去年底帳目已反映，亦有將一些貸款列入減值狀態，並已提撥一些第三階段的預期信貸損失（ECL）款項。

至於內房對今年撥備影響，陳指視乎個別客戶發展、大環境、以及是否所有金融機構都會支持這些客戶，但據該行觀察，這些內房戶口的大部分業務都可行，暫時不排除今年有下調到第三階段ECL情况，但其所帶來的撥備影響，該行初步估算其風險胃口是可承受到。

另外，聯席行政總裁李民橋表示，相信第五波疫情影響短暫，香港業務的資產質素維持可管控，去年第四季已就香港業務一些較有風險的客戶作出適當撥備，倘未來內房傳出很多負面消息，不排除該行的信貸成本會處於高水平，料約為去年下半年的減值損失。

被問預算案提出禁止向指定行業追租的短期措施帶來的影響，李民橋指，該行配合港府抗疫，包括它們所宣布的每項措施，強調香港資產質素好，可承受某些短期措施帶來負面影響。

另外，李民橋指，美國加息雖不即時於香港銀行同業拆息（HIBOR）反映，但當每100點的HIBOR升幅，對該行在香港的淨利息收入會有十億元進帳，故未來加息周期，對銀行利益很正面。

至於該行業績顯示，藍十字（亞太）保險列入該行「持有作出售資產」， 被問出售細節，李民橋回應指，不能透露太多，希望之後適時公布，該行一直檢視自身業務，致力強化核心銀行業務，早前出售東亞人壽的交易讓該行看到此方向對集團目標很正面。

 

其他報道

希慎：過去兩年商戶租金寬減逾兩成  

俄入侵烏克蘭 恒指收市跌758點 北水第2日流入 科指創新低

TVB數位職員及藝人初步確診 宣布即時停止劇組拍攝工作

大摩降今年香港GDP增長至1% 月內第二次下調

快手直播間疑切斷購物鏈接 京東：幾乎沒有影響

B站投資手遊公司持股4% 其他股東包括騰訊、華誼兄弟

俄烏開戰 小米臧智淵：原計劃今日在烏克蘭舉行手機發布會

地緣局勢緊張 內地股市低收 創板指跌穿2800點

渣打與深圳天使投資類政府引導基金簽署合作協議

百威亞太：供應鏈未受疫情影響 看好中國增長潛力  

俄股復市挫11% 俄央行稱將外匯干預 歐盟將嚴厲措施

證監會第三季盈餘按年跌近36%至7400萬元

美國務院：中國應促普京讓步 俄違中國「主權是神聖不可侵犯」立場

俄國防部長稱僅攻擊軍事設施 非烏克蘭城市 俄交所停市 恒指跌逾810點

港交所去年多賺9%符預期 第二次中期息4.18元