政府發言人表示，1月商品出口貨值按年進一步上升18.4%，輸往內地、美國、歐盟及其他主要亞洲市場的出口均明顯增長。然而，農曆新年的時間相較去年有異，或會對上述數據造成一些扭曲。待取得2月的貿易數字後與1月的數字合併分析，將能更清楚反映實際情況。

展望未來，外部需求持續恢復應為香港的出口表現提供支持。然而，反覆的疫情及其對環球供應鏈和運輸造成的干擾仍是主要的憂慮。歐洲地緣政治局勢轉趨緊張、中美關係發展，以及主要經濟體的貨幣和財政政策取向也值得關注。政府會密切留意情況。

1月份輸往亞洲的整體出口貨值上升18.1%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度（升94.3%）、台灣（升52.0%）、新加坡（升47.6%）、越南（升44.4%）和韓國（升40.8%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升10.9%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升41.4%）。

大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增424億元，升25.5%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增210億元，升53.4%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增60億元，升32.7%）和「專業、科學及控制用儀器及器具」（增41億元，升47.3%）。然而，「通訊、錄音及音響設備和儀器」的整體出口貨值則錄得跌幅（減86億元，跌12.6%）。

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