此外，在收租業務方面，新地的總租金收入按年增長2%，達到126.28億元；淨租金收入亦達97.28億元，亦同樣升2%。集團主席郭炳聯表示，今年預計仍甚具挑戰，並有不少不確定的情況。集團 對內地和香港的前景充滿信心，並會繼續加強物業發展業務，在機會合適時選擇性購入土地。在未來十個月，集團計劃在香港推售的主要項目包括北角海璇的新期數、 何文田Prince Central、 Wetland Seasons Bay 第三期、 屯門鄰近兆康站的住宅項目第一期、白石角住宅項目第一期、沙田瓏珀山第二期，及位於荃灣的工業大廈；然而，推售新項目的時間表及政府的預售審批，或會受到 疫情影響。

郭炳聯又指，今年是集團在香港上市50週年，亦是集團重要的里程碑。集團在未來數十年將繼續沿著成功之路跨步前行，再創高峰。

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