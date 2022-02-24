新鴻基地產（0016）公布2021年底止中期業績，期內基礎溢利為148.18億元，按年減少15.23%；股東應佔溢利為151.86億元，按年增長11.84%。每股派中期息1.25元，與去年同期一樣。期內新地錄得合約銷售230億元，來自物業銷售溢利則按年減少38.07%，只有76.58億元。
此外，在收租業務方面，新地的總租金收入按年增長2%，達到126.28億元；淨租金收入亦達97.28億元，亦同樣升2%。集團主席郭炳聯表示，今年預計仍甚具挑戰，並有不少不確定的情況。集團 對內地和香港的前景充滿信心，並會繼續加強物業發展業務，在機會合適時選擇性購入土地。在未來十個月，集團計劃在香港推售的主要項目包括北角海璇的新期數、 何文田Prince Central、 Wetland Seasons Bay 第三期、 屯門鄰近兆康站的住宅項目第一期、白石角住宅項目第一期、沙田瓏珀山第二期，及位於荃灣的工業大廈；然而，推售新項目的時間表及政府的預售審批，或會受到 疫情影響。
郭炳聯又指，今年是集團在香港上市50週年，亦是集團重要的里程碑。集團在未來數十年將繼續沿著成功之路跨步前行，再創高峰。
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