領展曾於2020年2月首度宣布成立8000萬元的「商戶同舟計劃」，同年兩度擴大金額至6億元。該集團今次指，其提供的減租及其他針對性支援措施，是按每個租戶具體受疫情影響的程度而定，以求資源用得其所。在減租以外，其提供的針對性支援措施包括分期繳納租金、豁免罰息及服務費、租約重組、及提供免租期等。與「商戶同舟計劃」並行同時，領展同時加強推廣宣傳，為商戶爭取生意，包括每日下午5時後於領展旗下68個指定商場食肆購買外賣自取，可享1小時免費泊車優惠（不設最低消費）；另在晚上6時後於領展39個指定商場食肆購買外賣自取淨消費滿100元或以上，可換領穀類早餐。

主席聶雅倫表示，領展一直扎根香港，眼下第五波疫情正帶來前所未有的挑戰，他們會堅守承諾，與持份者攜手共渡時艱。響應政府團結抗疫的號召，他們一直在調撥資源，以確保旗下商戶獲得支援，並同時滿足市民日常生活所需。

行政總裁王國龍表示：「鑑於疫情近期急轉直下，我們正加緊評估政府剛於本周公布的最新防疫措施對不同行業的影響，並會同時修訂早於2月初已開展的『商戶同舟計劃』，冀增加支援受影響的租戶。」。

自疫情以來，領展已加強旗下零售物業的清潔及消毒。另其已投入更多資源和額外人手，確保今天起生效的「疫苗通行證」安排在旗下商場及鮮活街市順利實施。為感謝商戶的支持，領展聯同其街市整體承租商，向52個鮮活街市的商戶免費提供新冠肺炎快速測試套裝。

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