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香港電訊去年少賺9.3% MIRROR推動5G客量增至68萬

香港電訊（6823）收市後公布，去年總收益增加5%至339.61億元，受惠於固網寬頻的需求持續強勁，加上更多消費者及企業選用5G服務，以及穩健的手機銷售。持有人應佔溢利為48.08億元，按年下跌9.33%。這是由於缺少2020年錄得的一次性的其他增益，以及因整合Now TV業務及重新指配流動通訊頻譜後，令折舊和攤銷費用有所增加。經調整資金流增加2.4%至55.13億元。

派息增2.4%

集團宣布，隨著2021年下半年香港政府推出刺激經濟措施，加上新冠病毒疫情回穩及各項經濟活動重啟，年內錄得穩健的財務業績，經調整資金流亦有穩定增長，按年增加2.4%至55.13億元。每個股份合訂單位的末期分派為42.07分，因此全年總分派為72.77分，亦增2.4%，相當於全數分派本年度每個股份合訂單位的經調整資金流。

年內，稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）總計增加2%至127.33億元，若調整保就業計劃的影響，則增加5%。整體EBITDA邊際利潤為37%，按年下跌兩個百分點，主要由於流動通訊產品銷售貢獻增加所致。未計流動通訊產品銷售，年內EBITDA邊際利潤為42%，保持穩定。

MIRROR帶動5G上客

去年11月，集團推出結合擴增實境（AR）技術的數碼企劃「csl. 5G x MIRROR」，進一步推動5G計劃的訂戶人數。截至去年底，集團5G客戶基礎為68萬名；於今年1月更進一步上升至75.6萬名，佔後付客戶基礎23%。於2021年12月31日，期末後付客戶的ARPU上升2%至187 元，按年增加1.63%，主要由於5G服務計劃月費提升所致。

香港電訊指，隨著上客量不斷提高，集團將通過開發更多AR及虛擬實境（VR）應用及內容、進軍元宇宙，從而進一步釋放5G網絡的價值及提升ARPU。

香港電訊績前收跌1.29%，報10.7元。

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