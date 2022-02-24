歐冠昇表示，面對市場環境波動、公司估值下跌的情況，不排除某些公司會選擇延遲上市，但相信仍有不少公司願意繼續推動上市進程。而年初引入特殊目的收購公司（SPAC）新上市機制，至今已收到七間公司申請，最早或於今年第一季上市，不過具體時間表仍視乎公司欲何時進入市場。他同時提到，MSCI中國A50互聯互通指數期貨的交易費用豁免將於今年6月到期，期望屆時開始成為另一收入來源。

被問到交易所是否同樣面對人才流失問題，歐冠昇稱，近來金融板塊增長強勁，佔整體經濟很大份額，自然有更高人才需求導致人才擠壓，港交所在整個市場環境下亦不能「免疫」，流失率較以往為高，不過在過去幾個月開始回穩，強調會盡力爭取人才。至於疫情對業務的影響，他指出，港交所會確保有效率地維持營運，包括實施在家工作等，以應付疫情挑戰，認為交易所具備應有的操作能力。

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