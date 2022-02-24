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Tap&Go受惠消費券交易額增1.4倍 截至上月5G用戶達75.6萬

香港電訊（6823）董事總經理許漢卿於業績記者會上表示，期內受惠Mirror 5G 月費計劃成功帶動整體流動通訊業務。當中網上行與MOOV合辦MIRROR音樂會，吸引更多新用戶以及進一步拉高新用戶的ARPU，截至去年年底，期末後付客戶的ARPU上升2%至187 元，按年增加1.63%，主要由於5G服務計劃月費提升所致。截至去年底，集團5G客戶基礎為68萬名；於今年1月更進一步上升至75.6萬名，佔後付客戶基礎23%，遠超內部目標。

許漢卿表示，隨著上客量不斷提高，我們將通過開發更多擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）應用及內容進軍元宇宙，從而進一步釋放 5G 網絡的價值及提升 ARPU。 

香港電訊旗下電子錢包Tap&Go「拍住賞」，受惠去年參加政府消費券計劃，用戶數增至360萬，交易額亦大增1.4倍。許漢卿表示，新一輪消費券計劃 ，Tap & Go 「拍住賞」會繼續支持特區政府，在疫情下攜手推動電子支付及振興經濟。有4800家商戶使用智能POS，數目增加接近2倍，交易量更加錄得4倍增幅。

就最近第五波疫情，香港電訊旗下醫療和健康護理服務的平台DrGo，用戶使用量大增。截至去年年底，DrGo登記用戶增長3倍至27.6萬戶。許漢卿又表示，正當香港經濟逐漸走出困局之際，卻因Omicron變種病毒的擴散而受到打擊。集團將一如既往，時刻對疫情之變化保持警惕，並會採取適當措施保障員工和客戶，同時致力確保業務如常運作，當疫情緩和後，公司勢將快速增長。

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