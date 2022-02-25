道指曾跌最多859點或2.59%，是1月24日後最大跌幅，低見32272.64點，是2021年3月25日後最低，反彈曾升最多0.42%。

標指曾跌最多2.62%，是1月25日後最大跌幅，是2021年5月19日後最低，曾反彈最多1.64%，是1月31日後最大升幅，當日升幅為1.92%。

納指曾跌最多3.45%，是2月3日後最大跌幅，是2021年3月5日後最低，納指曾反彈多3.44%，是2021年3月9日後最大升幅，當日升幅為4.3%。

道瓊斯工業平均指數收漲92點，升幅0.28%，報33223點。標普500指數收漲63點，升幅1.5%，報4288點。納斯達克綜合指數收漲436點，或3.35%，報13473點。

微軟升5.11%，報294.59美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻94點，而P&G跌2.69%，報151.76元，拖低道指27點。

科技股方面，蘋果收市報162.74元，升1.66%，谷歌母公司Alphabet收市報2653.82元，升3.99%，亞馬遜收市報3027.16元，升4.5%，Facebook收市報207.6元，升4.61%。

歐洲STOXX 600指數收跌3.29%，報438點。德國DAX指數收跌3.96%，報14052點；法國CAC 40指數跌3.83%，報6521點；英國富時100指數收跌3.88%，報7207點。