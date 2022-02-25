拜登宣布美國將制裁俄羅斯第一大銀行Sberbank以及其他四家金融機構 ，它們的資產總額約為1萬億美元。此外，俄羅斯一大批精英人士及他們的家屬也被列為制裁對象。

拜登也明確表明儘管西方大國希望對普京實施懲罰，但不願意為此犧牲自己的經濟。他說，對匯率結算的限制將不包括能源產品的支付，能源是俄羅斯的一項重要收入來源。如果禁止俄羅斯能源產品銷售可能會衝擊全球能源市場，並導致歐洲供應短缺。

拜登表示，美國將與全球石油生產和消費國協調釋放戰略石油儲備。

美國還將實施一系列出口管制，以限制俄羅斯獲取半導體和其他對國防、生物科技、航空工業至為關鍵的先進技術。根據制裁規定，只要涉及美國的技術，無論在世界何地，美國都能禁止向俄羅斯出口相關產品，包括軟件。

拜登表示，俄羅斯最大的幾家國有企業也將無法從美國和歐洲投資者處籌集資金。

拜登說，不會把俄羅斯排除在Swift國際銀行網絡之外，因為歐洲不希望採取此類行動。但他表示， 周四對俄羅斯主要銀行實施的制裁應該能產生與將俄羅斯排除在Swift外類似的效果，並且還能限制俄羅斯用美元，歐元和英鎊做交易的能力。

拜登表示，制裁是向普京施壓的長期性工具，從來沒有指望過用制裁來阻止襲擊。處罰將「需要時間，將考驗西方國家的決心，看看我們是否能團結在一起，我們一定會。」

普京的大膽行動對拜登和美國的歐洲盟友來說是一個令人不安的發展。拜登表示，現在必須採取行動，因為普京「的野心不僅限於烏克蘭」，而是要重建前蘇聯。

其他報道

中國金茂分拆金茂服務

對俄制裁未涉能源和Swift 美股止跌回升 道指升92點 曾挫859點