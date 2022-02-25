個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.44%，折合報433.97元；阿里巴巴（9988）升1.35%，折合報106.32元；美團（3690）升2.72%，折合報174.82元；匯控（0005）跌2.97%，折合報54.48元；建行（0939）升0.28%，折合報5.86元。

道期現跌0.168%；標期現跌0.23%；納期現跌0.37%。日股現升1.34%，韓股現升1.54%，澳股現升0.26%。

紐油現升1.89%或1.75美元，報94.57美元；布油現升2.31%或2.23美元，報99.08美元；金價現升0.28%或5.39美元，報1909.28美元。

美國10年期債息現升0.35%或0.0069厘，報1.9703厘。

在岸人民幣現貶值0.23%或0.01，報6.3292；離岸人民幣現升值0.05%或0，報6.3197；每美元兌日圓現升值0.05%或0.06，報115.59；美元指數現升0.98%或0.94點，報97.137點。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，理想汽車（2015）、新世界發展（0017）、新創建集團（0659）、和記電訊香港（0215）等。

中國金茂（0817）分拆金茂服務。

中海油（0883）申請回A獲中證監批准。

汽車之家（2518）去年賺近22.5億人幣，按年挫逾三成。

泰加（6161）：獲主要股東吳宇提供7.5億美元循環融資，供海外收購保險公司。

阿里（9988）上季淨利潤446億人幣勝預期，績前挫逾6%穿110元「鐵底」。

新世界百貨中國（0825）中期虧轉盈賺逾2億，不派息。

電訊盈科（0008）全年轉賺10.39億元，免費電視受惠MIRROR潮首錄盈利。

有線寬頻（1097）旗下免費電視業務奇妙電視獲准使用無線頻譜播放節目，擬11月新增一頻道。

太平洋航運（2343）去年扭虧賺8.45億美元，末期息連特別息達0.6港元。

港交所（0388）歐冠昇：今年全年新股上市數目或少於去年。

香港電訊（6823）去年少賺9.3%，MIRROR推動5G客量增至68萬。

領展（0823）：2月初起開展1.2億元「商戶同舟計劃」。

豐盛生活服務（0331）中期少賺近五成，派息每股20.9仙。

網易（9999）上季收入244億人幣勝預期，績前收跌1.84%。

新地（0016）基礎溢利跌12%賺148億，中期息1.25元按年持平。

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