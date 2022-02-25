美股先跌後反彈，恒指今早高開6點或0.03%，報22908點，成交金額28億元；國指今早高開43點或0.55%，報8074點。恒生科技指數開市報5157點，升1.72%。「ATM」上升，抵消匯控（0005）、友邦（1299）對大市的拖累。
藍籌22隻升，28隻下跌，14隻無升跌。藥明生物（2269）升4.29%，報64.4元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌3.47%，報54.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，1隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報248元，升9.15%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報23.45元，跌0.85%。
恒指10天線(23991.17點)向下逼近50天線(23867.15點)，恒指續低於主要平均線，最近為50天線。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5383.13點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，理想汽車（2015）開市報107元，升2.39%。新世界發展（0017）開市報31.55元，跌0.94%。新創建集團（0659）無成交，報7.65元。和記電訊香港（0215）開市報1.28元，無升跌。
中國金茂（0817）分拆金茂服務。開市報2.81元，升0.36%。
中海油（0883）申請回A獲中證監批准。開市報10.08元，跌0.4%。
汽車之家（2518）去年賺近22.5億人幣，按年挫逾三成。無成交，報50.6元。
泰加（6161）：獲主要股東吳宇提供7.5億美元循環融資，供海外收購保險公司。續停牌。
阿里（9988）上季淨利潤446億人幣勝預期，績前挫逾6%穿110元「鐵底」。開市報107.4元，升2.38%。
新世界百貨中國（0825）中期虧轉盈賺逾2億，不派息。無成交，報1.23元。
電訊盈科（0008）全年轉賺10.39億元，免費電視受惠MIRROR潮首錄盈利。開市報4.24元，升2.91%。
有線寬頻（1097）旗下免費電視業務奇妙電視獲准使用無線頻譜播放節目，擬11月新增一頻道。無成交，報0.048元。
太平洋航運（2343）去年扭虧賺8.45億美元，末期息連特別息達0.6港元。開市報4元，升3.36%。
港交所（0388）歐冠昇：今年全年新股上市數目或少於去年。開市報398.2元，升0.91%。
香港電訊（6823）去年少賺9.3%，MIRROR推動5G客量增至68萬。開市報10.64元，跌0.56%。
領展（0823）：2月初起開展1.2億元「商戶同舟計劃」。開市報63.5元，跌0.47%。
豐盛生活服務（0331）中期少賺近五成，派息每股20.9仙。開市報5.7元，跌0.52%。
網易（9999）上季收入244億人幣勝預期，績前收跌1.84%。開市報149.4元，升3.46%。
新地（0016）基礎溢利跌12%賺148億，中期息1.25元按年持平。開市報93.35元，跌0.64%。
破頂股包括，精熙國際（2788）創52周高，見0.99元，開市報0.99元，升1.02%。
破底股包括，迅銷（6288）見52周低39.95元，開市報39.95元，跌5.11%。
異動股
上升異動股，包括，康德萊醫械（1501）開市報16.4元，升13.57%；嗶哩嗶哩（9626）開市報248元，升9.15%；加科思（1167）開市報9.5元，升8.94%；康龍化成（3759）開市報99.7元，升6.97%；再鼎醫藥（9688）開市報410元，升6.49%；遠東酒店（0037）開市報0.53元，升6%；彩生活（1778）開市報0.9元，升5.88%；百濟神州（6160）開市報127.1元，升4.52%；攜程集團（9961）開市報213.8元，升4.39%。
下跌異動股，包括，南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位7.21元，開市報7.84元，升0.51%；迅銷（6288）見52周低39.95元，開市報39.95元，跌5.11%；渣打（2888）開市報55元，跌4.01%；高陽科技（0818）開市報1元，跌3.85%；匯控（0005）開市報54.2元，跌3.47%；山東黃金（1787）開市報14.68元，跌3.17%；朝雲集團（6601）開市報2.25元，跌2.17%；新奧能源（2688）開市報111元，跌1.94%；興合（1891）開市報0.255元，跌1.92%。
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