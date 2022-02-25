根據彭博億萬富豪指數，俄羅斯第二大油氣生產商Lukoil董事長Vagit Alekperov資產值跌幅最大，其身家一天內縮水近三分之一，減少了約62億美元至130億美元。該公司周四股價重挫約33%。

鋼鐵生產商Severstal的董事長Alexey Mordashov周四財富縮水42億美元，至230億美元。而目前俄羅斯首富、礦業巨擘Norilsk Nickel總裁Vladimir Potanin則損失了30億美元。

受戰爭消息影響，俄羅斯各類資產都受到了衝擊。俄羅斯基準的MOEX俄羅斯指數收盤下跌33%，是按本幣計的股市史上第五大跌幅，標志著自1987年黑色星期一崩盤以來，市值縮水幅度首次超過500億美元。

《彭博》引述知情人士報道，瑞銀已向一些用俄羅斯債券做抵押品的理財客戶追繳保證金。

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