中央巡視組指，收到一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理。

是次巡視對象，包括監管機構人民銀行、銀保監、中證監等，滬深交易所，中投公司、國開行等政策性銀行和機構，五大國有銀行，四大資管公司，中信集團、光大集團等投資機構， 以及中壽（2628）、人保（1339）等保險公司的黨委組織。

通報指在巡視中發現，金融機構黨組在加強黨建等仍然存在不少問題。當局要求，需增強風險防範意識，結合巡視發現的問題全面梳理排查風險隱患，維護金融穩定大局；強化金融改革政治擔當，深入推進體制機制改革，加強對領導班子的監督，嚴肅查處腐敗問題。當局亦要求金融監管機構結合職責督促金融企業改善相關問題，紀檢監察機關要加強整改監督，依規依紀依法處置問題線索，對整改不力、敷衍整改的嚴肅問責。