moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中央紀委批評金融機構存風險意識不足、廉潔等問題

中共中央紀律檢查委員會公布，中央巡視工作領導小組近日已完成與25金融機構進行巡視反饋會議。中央紀委在公布指出，金融機構仍然存有不少突出問題，包括防範化解金融風險意識不足、金融風險識別、預警和處置機制不夠健全、落實金融改革部署缺乏政治擔當、部分改革任務推進不夠有力等、部分重要工作和重點領域存在廉潔問題，存在官僚主義和奢侈浪費。

中央巡視組指，收到一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理。

是次巡視對象，包括監管機構人民銀行、銀保監、中證監等，滬深交易所，中投公司、國開行等政策性銀行和機構，五大國有銀行，四大資管公司，中信集團、光大集團等投資機構， 以及中壽（2628）、人保（1339）等保險公司的黨委組織。

通報指在巡視中發現，金融機構黨組在加強黨建等仍然存在不少問題。當局要求，需增強風險防範意識，結合巡視發現的問題全面梳理排查風險隱患，維護金融穩定大局；強化金融改革政治擔當，深入推進體制機制改革，加強對領導班子的監督，嚴肅查處腐敗問題。當局亦要求金融監管機構結合職責督促金融企業改善相關問題，紀檢監察機關要加強整改監督，依規依紀依法處置問題線索，對整改不力、敷衍整改的嚴肅問責。