截至2021年9月30日九個月，金茂服務收入10.5億元（人民幣，下同），按年升57.6%，毛利率為29.6%，盈利約1.1億元。期內，在管總建築面積約為2320萬平方米。根據中指研究院的資料，2020年按在管建築面積及總收入計，公司佔中國物業管理市場的市場份額分別約為0.07%及0.15%。

公司上市集資估計籌得約7.29億元，約55%將用於有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及/或社區運營的公司的戰略投資及收購機會，並用於擴大業務規模及鞏固領先行業地位。約22%用於升級智慧管理服務系統及智慧社區及智慧城市解決方案的發展；約13%將用於進一步開發社區增值服務，約10%將用於營運資金及一般企業用途。

根據招股書，中國金茂宣布向於2月23日名列公司股東名冊的合資格股東分派1.91億金茂服務股份，合資格股東於記錄日期每持有66.2股股份將獲分派一股金茂服務股份。

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