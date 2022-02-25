期內，收益上升18.48%至53.85億元。去年EBITDA按年下跌12%至14.77億元，除漫遊收益下跌外，EBITDA下跌主要由於集團投資於5G技術及拓展網絡覆蓋，令相關的網絡成本增加所致。EBIT較去年下跌67%至1.32億元，主要由於2020年投資拓展網絡覆蓋及推出5G網絡，令折舊及攤銷增加6%，以及現有頻譜續期的使用費增加所致。

截至去年12月底止，集團於香港及澳門的客戶總數約320萬名，較去年同期跌3.03%。本地後繳服務淨ARPU上升4%至159元，基於企業分部的貢獻增加及客戶升級至5G服務所致。

隨著集團於去年9月派發特別中期股息9.54億元後，現金及銀行結餘按年減少26.61%至39.75億元。

集團稱，隨著本地服務收益穩步增長，及升級5G服務逐漸上升，加上推出家居及企業的5G寬頻服務，集團於來年將繼續締造穩健的本地營運業績，並維持強勁的現金流。集團正繼續檢視其現金狀況，或考慮於公佈2022年中期業績時宣布派發另一次特別股息。

和記電訊今日全日收報1.32元，升3.13%。

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