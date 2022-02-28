早前市傳有保險經紀稱，新冠肺炎患者投保醫療保險，可能不能通過核保或不保肺部，保險比較平台10Life發表文章，指多間保險公司對新冠肺炎康復者，容許輕症患者康復後在1個月進行標準核保，但重症康復者如曾出現併發症，則需要額外進行評估。
10Life就新冠肺炎患者投保醫療保險會否被施加特別條款，輕症患者會否影響核保，全港超過20間主要保險公司查詢，只有少數公司回覆。友邦保險服務部稱，不能於電郵內商談計劃細節。對於沒有症狀和輕微症狀，已完全康復的患者，宏利、保誠、Bowtie指多可獲標準核保，保誠、Bowtie和富衛則另要求在康復後1個月，客戶始可獲接納投保，或以標準保費承保。
對於曾需要深切治療、出現出現嚴重併發症的個案，宏利、保誠、Bowtie和富衛則要就個別個案審視評估，例如保誠指新冠肺炎可能出現的併發症包括呼吸衰竭、急性呼吸困難綜合症、敗血症和敗血症性休克、血栓栓塞或多器官衰竭，包括對心臟、肝臟或腎臟的傷害，年齡較大或本身有健康問題的患者，有較大機會出現嚴重情況，以上健康風險都是核保時需要考慮的重要因素。
宏利則表示，如有需要核保部會向醫療機構索取醫療報告，了解投保人新冠肺炎的臨床表現，包括嚴重程度和康復狀況等，以評估對不同的保險產品是否有影響才作決定。
10Life指，如果投保人擔心患上重症、併發症、後遺症，或懼怕有關醫療紀錄對往後投保有不良影響，則需要提早買醫療或危疾等保險產品。另外，醫療保險設有等候期，期間若果染上新冠肺炎並有併發症，有關身體部份或會成為「已有狀況」，保險公司不會作出保障。
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