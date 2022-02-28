文章日期：2022年2月28日 15:31
東風集團（0489）回應路透表示，目前公司整體在俄羅斯業務規模和當地的投資都有限，歐美制裁對其在當地業務影響不大，惟制裁對未來影響不好做清晰判斷、還在密切跟進中。
東風早段曾低見6.58元，最多跌2.52%，現報6.72元，跌0.44%。
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