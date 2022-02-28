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澳博去年虧損擴大至41.4億 經調整EBITDA虧損收窄 不派息

澳博（0880）公布，截至去年12月底止全年業績，虧損擴大至41.44億元，上一年度虧損30.25億元；每股虧損72.9仙，不派末期股息。去年經調整EBITDA 虧損收窄至15.81億元，2020年則虧損20.89億元。

期內，收益按年增長34.23%至100.76億元，增幅是受中場賭枱博彩收益及角子機博彩收益所致。其中，博彩淨收益增31.5%至96.08億元。澳娛綜合佔澳門整體博彩毛收益之12.3%，當中包括佔中場賭枱博彩收益之16.3%及佔貴賓博彩收益之4.9%。

集團旗下位於路氹的上葡京綜合度假村於去年7月底開業，上葡京去年度毛收益3.7億元，入住率48.7%，平均房租914元。新葡京酒店全年的入住率增加40.9個百分點至58.8%，平均房租則減少56.2%至706元。

截至去年12月底，集團銀行結餘及現金為32.01億元，較2020年同前之61.26億元減少47.7%。

澳博全日收報4.4元，跌4.35%。

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