基輔、哈爾科夫等烏克蘭主要城市戰事愈發激烈，俄烏官員同意擇日再會談；盧布離岸市場一度暴跌30%，普京禁止所有俄羅斯居民將外匯轉移到海外。美息方面，利率期貨顯示，聯儲局在3月會議上加息超過25個基點的可能性幾乎為零。美股個別發展，標指連續第3日陽燭，納指曾升至2月17日後最高，連升3日，累計升713.91點，及連續第3日陽燭。
道瓊斯工業平均指數收跌166點，跌幅0.49%，報33892點。標普500指數收跌10點，跌幅0.25%，報4373點。納斯達克綜合指數收漲56點，或0.42%，報13751點。
波音升1.92%，報205.34美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻25點，而高盛跌2.52%，報341.29元，拖低道指58點。
科技股方面，蘋果收市報165.12元，升0.16%，谷歌母公司Alphabet收市報2701.14元，升0.44%，亞馬遜收市報3071.26元，跌0.14%，Facebook收市報211.03元，升0.26%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.1%，報453點。德國DAX指數收跌0.73%，報14461點；法國CAC 40指數跌1.39%，報6658點；英國富時100指數收跌0.42%，報7458點。