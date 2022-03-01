基輔、哈爾科夫等烏克蘭主要城市戰事愈發激烈，俄烏官員同意擇日再會談；盧布離岸市場一度暴跌30%，普京禁止所有俄羅斯居民將外匯轉移到海外。美息方面，利率期貨顯示，聯儲局在3月會議上加息超過25個基點的可能性幾乎為零。美股個別發展，標指連續第3日陽燭，納指曾升至2月17日後最高，連升3日，累計升713.91點，及連續第3日陽燭。