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港股ADR跌4點 夜期低水66點 美期亞股升

美股向下，港股ADR跌4點或0.02%，報22709點，即月恒指夜期跌10點，報22647點，夜期低水66點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.22%，折合報420.28元；阿里巴巴（9988）跌1.41%，折合報102.74元；美團（3690）升0.77%，折合報173.53元；匯控（0005）跌0.23%，折合報53.97元；建行（0939）跌0.47%，折合報5.83元。

道期現升0.162%；標期現升0.17%；納期現升0.14%。日股現升1.33%，韓股休市，澳股現升1.31%。

紐油現升0.35%或0.34美元，報96.06美元；布油現升4.09%或3.84美元，報97.97美元；金價現跌0.13%或2.61美元，報1906.38美元；美國10年期債息現升1.22%或0.0224厘，報1.8474厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，百度（9888），置富（0778）等。

俄鋁（0486）：關閉烏克蘭Nikolaev氧化鋁精煉廠。

澳門勵駿（1680）：委任陳美儀為行政總裁，李柱坤為主席。

國際娛樂（1009）半年虧損擴大至近1.4億元。

聯交所制裁花樣年（1777）、彩生活（1778）及兩名董事，包括主席潘軍。

稻香（1978）全線分店明日起暫時停業。

澳博（0880）去年虧損擴大至41.4億，經調整EBITDA虧損收窄，不派息。

深圳控股（0604）1月銷售額錄9.7億人幣，按月跌逾7成。

融創（1918）據報向信達洽售上海北京兩項目。

信義能源（3868）去年多賺33.7%，息10仙。

江南布衣（3306）半年少賺4.3%，息39仙。

信義光能（0968）全年純利升8%，遜預期，末期息減派至10仙。

龍湖（0960）委任邵明曉為副主席，陳序平為首席執行官。

 

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