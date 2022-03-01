藍籌25隻升，19隻下跌，20隻無升跌。信義光能（0968）升2.41%，報14.46元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌1.92%，報102.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，5隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是汽車之家（2518）開市報59元，升5.36%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報102.2元，跌1.92%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(23631.13點)，科指續低於主要平均線，最近為10天線(5304.9點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，百度（9888）開市報147.4元，無升跌。置富（0778）開市報7.32元，跌0.27%。

俄鋁（0486）：關閉烏克蘭Nikolaev氧化鋁精煉廠。開市報5.05元，跌7.68%。

澳門勵駿（1680）：委任陳美儀為行政總裁，李柱坤為主席。無成交，報0.53元。

國際娛樂（1009）半年虧損擴大至近1.4億元。無成交，報0.3元。

聯交所制裁花樣年（1777）、彩生活（1778）及兩名董事，包括主席潘軍。花樣年開市報0.285元，無升跌。彩生活（1778）平上市低位0.78元，開市報0.78元，無升跌。

稻香（1978）全線分店明日起暫時停業。無成交，報0.86元。

澳博（0880）去年虧損擴大至41.4億，經調整EBITDA虧損收窄，不派息。開市報4.36元，跌0.91%。

深圳控股（0604）1月銷售額錄9.7億人幣，按月跌逾7成。無成交，報1.76元。

融創（1918）據報向信達洽售上海北京兩項目。開市報6.65元，升3.91%。

信義能源（3868）去年多賺33.7%，息10仙。開市報4.09元，升2.25%。

江南布衣（3306）半年少賺4.3%，息39仙。開市報10.6元，升0.19%。

信義光能（0968）全年純利升8%，遜預期，末期息減派至10仙。開市報14.46元，升2.41%。

龍湖（0960）委任邵明曉為副主席，陳序平為首席執行官。開市報42.1元，升0.72%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見221.4元，開市報221.4元，升0.64%。

破底股方面

破底股包括，華潤燃氣（1193）見52周低35.35元，開市報35.35元，跌1.39%；嘉華國際（0173）見52周低2.95元，開市報2.95元，跌0.34%；易鑫集團（2858）見52周低1.17元，開市報1.17元，無升跌；港鐵（0066）見52周低40.2元，開市報40.2元，跌0.62%；信佳國際（0912）見52周低1.51元，開市報1.51元，跌2.58%。

異動股

上升異動股，包括，理想汽車（2015）開市報118.7元，升7.81%；兗煤澳洲（3668）開市報21.15元，升7.47%；鴻騰（6088）開市報1.51元，升7.09%；金斯瑞（1548）開市報33元，升6.97%；康德萊醫械（1501）開市報16元，升6.1%；科濟藥業（2171）開市報20.2元，升5.98%；齊合環保（0976）開市報0.74元，升5.71%；汽車之家（2518）開市報59元，升5.36%。

下跌異動股，包括，俄鋁（0486）開市報5.05元，跌7.68%；京信通信（2342）開市報1.8元，跌5.26%；中國智能交通（1900）開市報0.14元，跌4.11%；微博（9898）開市報221元，跌3.91%；JS環球生活（1691）開市報8.72元，跌2.9%；信佳國際（0912）見52周低1.51元，開市報1.51元，跌2.58%；中策（0235）開市報0.039元，跌2.5%；神威藥業（2877）開市報6.25元，跌2.34%；周大福（1929）開市報15.88元，跌2.22%；TOM集團（2383）開市報0.9元，跌2.17%。

其他報道

日本凍結俄羅斯央行資產

港股ADR跌4點 夜期低水66點 美期亞股升

據報3月17日後強檢 擬禁足 港股照常

俄鋁：關閉烏克蘭Nikolaev氧化鋁精煉廠

澳門勵駿：委任陳美儀為行政總裁 李柱坤為主席

俄烏擇日再談 道指跌166點 納指3連升

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm