國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，2月份，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.2%、51.6%和51.2%，持續位於擴張區間，高於上月0.1、0.5和0.2個百分點，表明我國經濟總體繼續保持恢復發展態勢，景氣水平穩中有升。

2月份，企業節後復工復產形勢良好，製造業PMI繼續在擴張區間平穩運行，需求改善，預期向好，景氣水平略有回升。主要特點包括，供需兩端擴張，當中，新訂單指數為50.7%，比上月上升1.4個百分點，重回擴張區間，表明節後製造業市場需求釋放有所加快。

價格指數漲幅較大。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為60.0%和54.1%，高於上月3.6和3.2個百分點，兩個價格指數均連續兩個月明顯上升，製造業市場價格總體水平漲幅擴大。

企業預期繼續回暖。春節過後，製造業生產活動逐步恢復常態，近期相關部門出台一系列促進工業經濟平穩增長的政策措施，企業市場預期進一步提升，生產經營活動預期指數為58.7%，高於上月1.2個百分點，升至近期高點。

雖然製造業景氣水平有所回升，但企業生產經營中仍存在諸多突出問題，反映原材料成本高、勞動力成本高、資金緊張問題的企業比重分別為60.2%、36.3%和32.0%，均比上月有所增加，當前仍需推進助企紓困等政策落實，為製造業穩定增長提供有力支撐。

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