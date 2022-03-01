moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中國2月製造業PMI升至50.2 勝預期

中國2月份製造業採購經理指數報50.2，高過預期的49.8；非製造業商務活動指數報51.6，亦高過預期的50.7；綜合PMI產出指數報51.2。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，2月份，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.2%、51.6%和51.2%，持續位於擴張區間，高於上月0.1、0.5和0.2個百分點，表明我國經濟總體繼續保持恢復發展態勢，景氣水平穩中有升。

2月份，企業節後復工復產形勢良好，製造業PMI繼續在擴張區間平穩運行，需求改善，預期向好，景氣水平略有回升。主要特點包括，供需兩端擴張，當中，新訂單指數為50.7%，比上月上升1.4個百分點，重回擴張區間，表明節後製造業市場需求釋放有所加快。

價格指數漲幅較大。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為60.0%和54.1%，高於上月3.6和3.2個百分點，兩個價格指數均連續兩個月明顯上升，製造業市場價格總體水平漲幅擴大。

企業預期繼續回暖。春節過後，製造業生產活動逐步恢復常態，近期相關部門出台一系列促進工業經濟平穩增長的政策措施，企業市場預期進一步提升，生產經營活動預期指數為58.7%，高於上月1.2個百分點，升至近期高點。

雖然製造業景氣水平有所回升，但企業生產經營中仍存在諸多突出問題，反映原材料成本高、勞動力成本高、資金緊張問題的企業比重分別為60.2%、36.3%和32.0%，均比上月有所增加，當前仍需推進助企紓困等政策落實，為製造業穩定增長提供有力支撐。

其他報道

滬深三大指數今早高開 人行開展500億人幣逆回購

恒指高開26點 俄鋁跌7.6% 美團、建行推高大市

日本凍結俄羅斯央行資產

港股ADR跌4點 夜期低水66點 美期亞股升

據報3月17日後強檢 擬禁足 港股照常

俄鋁：關閉烏克蘭Nikolaev氧化鋁精煉廠

澳門勵駿：委任陳美儀為行政總裁 李柱坤為主席

俄烏擇日再談 道指跌166點 納指3連升

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm