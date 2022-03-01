海港企業（0051）公布全年業績，虧損收窄至2400萬元，去年同期為蝕11.19億元。若不計入酒店減值撥備及投資物業重估虧損，基礎淨盈利為4000萬元(2020年度為4.13億，包括3.61億元的一次性稅項撥回淨額)。不派息，去年則派特別息14仙。
期內團收入增加35%至44.8億元，營業盈利增加15%，主要因為發展物業確認入賬的銷售額增加。
酒店收入上升52.2%至5.8億元，營業虧損收窄7%至2.7億。香港酒店錄得收入增加32%至4.5億，營業虧損由2.7億降至2.1億，主要因為本地業務增加。內地酒店收入亦錄得增長，惟營業虧損由2200萬元增加至5600萬元，部分原因是蘇州尼依格羅酒店於去年4月開業。
公司指，縱然市況不利，尼依格羅品牌旗下的香港美利酒店卻表現理想，全賴其出色的資產及服務質素，並推出「宅度假」主題優惠吸引顧客。受進取的市場推廣策略及有效的成本控制帶動，香港美利酒店成功轉虧為盈，錄得營業毛利，而馬哥孛羅香港酒店則收窄了虧損。酒店分部收入增加52%，營業虧損亦略為收窄。
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