Nabiullina表示，在之前兩個交易日，俄羅斯央行干預規模超過10億美元。如果央行被要求採取行動的話，她沒有說出央行還剩多少錢。

市場對此進行估計，國際金融協會認為，約40%-50%的俄羅斯儲備可能無法動用，按2月中旬的最新官方估計儲備約為6432億美元。

制裁未覆蓋全部資產，截至2021年6月30日，俄羅斯有超過五分之一財富以貨幣性黃金的方式儲藏，還有13.8%放在中國。

歐盟外交政策負責人Josep Borrell認為，俄羅斯央行約有一半的金融儲備存在七國集團(G-7)國家，並將在新制裁下被凍結。「這些將嚴重影響俄羅斯金融系統」。

另外，截至1月底，俄羅斯擁有241億美元國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權，未來亦有可能受到各國限制。

雖然俄羅斯近年積極去美元化，不過瑞信策略師Zoltan Pozsar認為，俄羅斯央行持有的美元資產比官方數據顯示的要多1500億美元。Pozsar分析來自俄羅斯央行和金融市場的數據，算出了更大的佔有率，估計俄羅斯央行的美元風險敞口約佔50%，而不是其報告的20%。

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