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信義玻璃: 內地房產銷售放緩影響浮法玻璃銷售不大

中國房地產近月銷售有放緩情況，信義玻璃（0868）執行董事兼行政總裁董清世表示，內地物業發展對玻璃需求通常滯後6個月或以上，加上浮法玻璃的用途較廣，市場需求亦由傳統單層玻璃，轉向使用更多雙層的Low-E玻璃，比例升至20%至30%，對雙中空玻璃的需求亦大，因此他不大擔心內房銷售放緩會帶來影響。

他預期，浮法玻璃的產量受碳達峰及碳中和等政策影響，行業的產能會微跌，需求主要來自建築行業，在今年年初七之後見到下游大量採購，超出預期，導致2月初產品價格已大幅上升。雖然生產過程所需的能源及純鹼價格處於高位，後者的價格更從低位大升一倍，會影響到浮法玻璃的生產成本，但是需求處於正面情況下，目前要談到對毛利率的影響會言之尚早。總言之，在大宗商品的價格變化較大，加上有戰爭因素影響，同時市場的需求旺盛下，成本上升帶來的影響，則很容易轉嫁出去。

另一方面，雖然國際運費持續上升，但是執行董事李聖根表示，對外國的汽車玻璃銷售及毛利率保持穩定，現時更有45天訂單在手，因此影響不大。集團在北美的銷售業務佔比雖然降低，但是銷售額仍然上升13.7%。首席財務官兼公司秘書劉錫源更指，隨著美國加息，銀行業界料人民幣的波幅會比去年為細，因此預期人民幣近期的變化，對海外的銷售影響不大。