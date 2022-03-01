他預期，浮法玻璃的產量受碳達峰及碳中和等政策影響，行業的產能會微跌，需求主要來自建築行業，在今年年初七之後見到下游大量採購，超出預期，導致2月初產品價格已大幅上升。雖然生產過程所需的能源及純鹼價格處於高位，後者的價格更從低位大升一倍，會影響到浮法玻璃的生產成本，但是需求處於正面情況下，目前要談到對毛利率的影響會言之尚早。總言之，在大宗商品的價格變化較大，加上有戰爭因素影響，同時市場的需求旺盛下，成本上升帶來的影響，則很容易轉嫁出去。

另一方面，雖然國際運費持續上升，但是執行董事李聖根表示，對外國的汽車玻璃銷售及毛利率保持穩定，現時更有45天訂單在手，因此影響不大。集團在北美的銷售業務佔比雖然降低，但是銷售額仍然上升13.7%。首席財務官兼公司秘書劉錫源更指，隨著美國加息，銀行業界料人民幣的波幅會比去年為細，因此預期人民幣近期的變化，對海外的銷售影響不大。