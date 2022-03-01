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恒指收市升48點 科指連升3日 北水流入倍增 騰訊、美團撐市

觀望烏局勢發展，市場輕微反彈，美期升近0.3%，亞股向上，港股亦隨外圍向上，下午開市後曾擴大跌幅至121點，其後隨外圍上升，升幅擴至224點，升幅0.99%，見逾一周最大升幅，全日高低波幅346點。騰訊（0700）、美團（3690）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多；阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市較多。恒指、科指終止3連陰，科指更連升3日累計升85.9點，是1月10日後最長升浪。

恒指收市升48點或0.21%，報22761點，成交金額1149億元，較上日減少25.09%，是2月17日1046.02億元成交後最少；國指升29點或0.36%，報8053點。恒生科技指數收報5155點，升0.74%。

藍籌28隻升，30隻下跌，6隻無升跌。藥明生物（2269）升4.82%，收報67.35元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.97%，收報127.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報59.2元，升5.71%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報182.2元，跌2.41%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(23633.32點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5306.81點)。

北水南下合計淨流入18.8億元，較上日增加112.76%，連續第5日流入，累計流入83.76億元，對上一次連續5日淨流入是2022年1月11日。南水北上合計淨流入32.76億元人民幣，較上日增加60.04%，連續第3日流入，累計流入117.08億元。

午後消息股表現

煤氣公司（0003）推全港飲食業延緩繳交煤氣費計劃。收報11.82元，無升跌。

海港企業（0051）全年虧損收窄至2400萬元，不派息，酒店收入升52%。收報6.68元，跌1.47%。

今早及隔晚消息股表現

禁足概念籠罩 HKTVmall母企香港科技探索（1137）曾漲逾7%。收報9.18元，升10.6%。

世茂（0813）10億票據提出展期一年。收報4.98元，升6.64%。

據報香港考慮在封鎖期間暫停公共交通。港鐵（0066）見52周低40.1元，收報40.25元，跌0.49%。進智公交（0077）收報0.69元，升1.47%。

多間公司公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報148.1元，升0.47%。置富（0778）收報7.4元，升0.82%。

俄鋁（0486）：關閉烏克蘭Nikolaev氧化鋁精煉廠。收報4.69元，跌14.26%。

澳門勵駿（1680）：委任陳美儀為行政總裁，李柱坤為主席。收報0.52元，跌1.89%。

國際娛樂（1009）半年虧損擴大至近1.4億元。收報0.285元，跌5%。

聯交所制裁花樣年（1777）、彩生活（1778）及兩名董事，包括主席潘軍。花樣年收報0.295元，升3.51%。彩生活（1778）創上市新低，見0.76元，收報0.78元，無升跌。

稻香（1978）全線分店明日起暫時停業。收報0.85元，跌1.16%。

澳博（0880）去年虧損擴大至41.4億，經調整EBITDA虧損收窄，不派息。見52周低4.14元，收報4.23元，跌3.86%。

深圳控股（0604）1月銷售額錄9.7億人幣，按月跌逾7成。收報1.75元，跌0.57%。

融創（1918）據報向信達洽售上海北京兩項目。收報7.07元，升10.47%。

信義能源（3868）去年多賺33.7%，息10仙。收報4.2元，升5%。

江南布衣（3306）半年少賺4.3%，息39仙。收報10.82元，升2.27%。

信義光能（0968）全年純利升8%，遜預期，末期息減派至10仙。收報13.84元，跌1.98%。

龍湖（0960）委任邵明曉為副主席，陳序平為首席執行官。收報41.45元，跌0.84%。

破頂股表現

破頂股包括，泉峰（2285）創上市新高，見71元，收報69.5元，升3.27%；東方海外（0316）創上市新高，見223.2元，收報218.8元，跌0.55%；兗煤澳洲（3668）創上市新高，見25元，收報24.05元，升22.21%；蒙牛（2319）創52周高，見51.3元，收報50.8元，升0.1%；創52周高，見51.3元，收報50.8元，升0.1%；中國食品（0506）創52周高，見3.53元，收報3.51元，升4.15%；中國建築（3311）創52周高，見11.14元，收報10.76元，跌2%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.2元，收報2.18元，升3.32%。

破底股方面

破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見0.76元，收報0.78元，無升跌；中梁（2772）創上市新低，見2.95元，收報2.98元，跌2.61%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.118元，收報0.118元，跌4.07%；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.3元，收報1.33元，無升跌；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.154元，收報0.155元，跌1.9%；微泰醫療（2235）創上市新低，見13.8元，收報14.1元，無升跌；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見9.63元，收報9.87元，跌7.41%；優趣匯（2177）創上市新低，見2.93元，收報3.09元，跌2.83%；康特隆（1912）創上市新低，見0.146元，收報0.165元，升5.77%；中原建業（9982）創上市新低，見0.98元，收報1.01元，跌3.81%；微博（9898）創上市新低，見211.6元，收報216元，跌6.09%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.073元，收報0.075元，跌5.06%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.055元，收報0.061元，跌11.59%；松齡（1989）創上市新低，見0.3元，收報0.34元，跌50%；時計寶（2033）創上市新低，見0.55元，收報0.56元，跌5.08%；金輪天地（1232）創上市新低，見0.128元，收報0.128元，跌3.76%；時代中國（1233）見52周低2.47元，收報2.65元，升4.74%；奧園（3883）見52周低1.29元，收報1.37元，升5.38%；朗詩（0106）見52周低0.211元，收報0.217元，跌1.81%；招商證券（6099）見52周低9.81元，收報9.84元，跌0.1%；通達（0698）見52周低0.15元，收報0.154元，升1.32%；新濠國際發展（0200）見52周低7.59元，收報8.01元，升3.35%；澳博（0880）見52周低4.14元，收報4.23元，跌3.86%；莎莎國際（0178）見52周低1.32元，收報1.35元，跌2.88%；華潤燃氣（1193）見52周低33.9元，收報34.6元，跌3.49%；天倫燃氣（1600）見52周低6.22元，收報6.36元，跌1.24%；中生製藥（1177）見52周低4.9元，收報4.98元，無升跌；李氏大藥廠（0950）見52周低2.79元，收報2.79元，跌2.11%；中國智能交通（1900）見52周低0.138元，收報0.138元，跌5.48%；光啟科學（0439）見52周低0.183元，收報0.188元，跌4.08%；星島（1105）見52周低0.485元，收報0.49元，跌1.01%；新鴻基地產（0016）見52周低89.8元，收報90.4元，跌0.55%；嘉華國際（0173）見52周低2.95元，收報2.97元，升0.34%；大快活（0052）見52周低14.82元，收報14.94元，跌0.4%；大家樂（0341）見52周低11.86元，收報12.24元，升2.17%；稻香（0573）見52周低0.83元，收報0.83元，跌1.19%；太興（6811）見52周低1.19元，收報1.21元，無升跌；領展（0823）見52周低62.1元，收報62.3元，跌1.27%；易鑫集團（2858）見52周低1.17元，收報1.19元，升1.71%；京信通信（2342）見52周低1.53元，收報1.53元，跌19.47%。

異動股

上升異動股，包括，兗煤澳洲（3668）創上市新高，見25元，收報24.05元，升22.21%；強泰環保（1395）收報0.165元，升13.79%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.143元，升13.49%；協鑫新能源（0451）收報0.195元，升13.37%；嘉和生物（6998）收報6.14元，升12.66%；騰盛博藥（2137）收報16.18元，升10.97%；理想汽車（2015）收報121.8元，升10.63%；香港科技探索（1137）收報9.18元，升10.6%；融創（1918）收報7.07元，升10.47%。

下跌異動股，包括，松齡（1989）創上市新低，見0.3元，收報0.34元，跌50%；東銀國際（0668）見52周低0.17元，收報0.171元，跌22.27%；京信通信（2342）見52周低1.53元，收報1.53元，跌19.47%；名仕快相（8483）收報0.09元，跌18.92%；俄鋁（0486）收報4.69元，跌14.26%；凱升控股（0102）見52周低0.084元，收報0.086元，跌14%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.055元，收報0.061元，跌11.59%；中泛控股（0715）收報0.084元，跌9.68%；朗生醫藥（0503）收報1.1元，跌9.09%；匯通達（9878）收報44.3元，跌7.71%；旭通（1826）收報0.121元，跌7.63%。

 

 

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