全球疫情未止，各國旅遊邊境未完全開放，旅遊平台Klook透過轉型本地旅行業務以應對情況。Klook表示，去年的銷售額已超過疫情前水平，更稱在新冠疫情期間，產品和服務的數量增加了四倍，由疫情前2019年的10萬個升至49萬個。去年旅遊目的地亦增加了一倍至1000多個，為重啟國際旅遊作好準備。
Klook又表示，已開始聚焦本地旅遊，並推出本地工作坊、Staycation、郵輪公海遊、汽車租賃等新活動。儘管亞洲的大多數市場都受到疫情的限制，但事實證明這個轉型是成功的。公司於 2021 年的本地旅遊銷售額已超越 2019 年，而按月活躍用戶數目亦超過了疫情前的水平。
Klook營運長暨聯合創辦人王志豪表示，在過去兩年間，公司克服許多障礙，成為區內外的旅遊及休閒平台，現在是向所有人展示Klook嶄新面貌的最佳時機，公司現正推出 Flickket，以加快商戶的數碼化轉型。新品牌將提供專門的技術解決方案，以協助他們更快地實現數碼化並將產品分銷擴展至全世界。自去年起，加入Klook平台並將其業務數碼化轉型的商戶數目增長高達八倍。
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