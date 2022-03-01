Klook又表示，已開始聚焦本地旅遊，並推出本地工作坊、Staycation、郵輪公海遊、汽車租賃等新活動。儘管亞洲的大多數市場都受到疫情的限制，但事實證明這個轉型是成功的。公司於 2021 年的本地旅遊銷售額已超越 2019 年，而按月活躍用戶數目亦超過了疫情前的水平。

Klook營運長暨聯合創辦人王志豪表示，在過去兩年間，公司克服許多障礙，成為區內外的旅遊及休閒平台，現在是向所有人展示Klook嶄新面貌的最佳時機，公司現正推出 Flickket，以加快商戶的數碼化轉型。新品牌將提供專門的技術解決方案，以協助他們更快地實現數碼化並將產品分銷擴展至全世界。自去年起，加入Klook平台並將其業務數碼化轉型的商戶數目增長高達八倍。

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm

其他報道

匯豐手機銀行推「個人預算」理財工具

俄羅斯富豪避風頭？美媒指俄羅斯最少有4艘超級遊艇離境

煤氣公司推全港飲食業延緩繳交煤氣費計劃

YAS微保險擬推的士保險計費系統

新聞自由下跌兼防疫措施持續 香港外派僱員宜居城市排名急跌19名

【有片：埋身擊】納指未突破阻力 後市有機會現回落

滬深三大指數連升三日 兩市成交額9691億元

屈臣氏分店營業時間或因應疫情更改 物流嚴峻今起送貨上門服務會延遲

港交所及證監會將保障全民檢測時市場如常運作

經絡：受疫情及節日影響 2月現樓按揭按月跌逾半