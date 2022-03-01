置富（0778）公布，全年基金單位持有人的分派減少4.2%，至8.83億元，末期每每基金單位分派19.87仙，全年派44.83仙，按年減少4.9%。公司指，鑑於未來環境仍然挑戰重重，經過慎重考慮，派息比率為90%，以保留現金作儲備。置富又指，財政預算案公布的暫緩追討欠租安排預期或有損業主在短期內的收租能力並為其營運現金流添上不明朗因素。
公司指，疫情持續、旅遊限制及社交距離措施並未完全解除，Omicron在本地爆發前，零售市道在年內大部分時間漸見復蘇。期內收益按年減少2%，主要由於續租租金調升率錄得負增長，以及物業組合的出租率受兩項正在進行的資產增值措施影響而有所下降。隨著營商環境有所改善，停車場收入錄得增長，加上於報告年度下半年取消租金寛減，故全年租金收入的跌幅得以減半。
期內，物業估值按年增加1.1%至395億元，合計╱總平均值出租率94.3%。
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