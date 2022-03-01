港府擬於本月中旬進行全民強檢，當局表示正評估強檢期間市民是否需要「禁足」，有券商表示，目前公司人手充足，若政府實施禁足可安排大部分員工在家工作，相信無礙維持公司正常運作。他透露，證監曾詢問業界哪些部門需要員工實體上班，認為監管機構大致掌握業界人手分配情況，相信政府制訂政策細節時會以此作為基礎，或設有相關機制容許公司派一兩個後勤員工回公司工作。
輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，目前公司有足夠人手，大部分員工已在家工作，公司有相關配套協助。他指出，若當局宣布禁足會維持員工在家工作，基本上無異於現時做法，相信屆時可如常運作。他透露，證監曾向該行詢問哪些部門需要員工在實體上班地點工作，哪些不用，相信只留一兩名後勤員工即可。他估計，屆時即使市場如常運作，大市氣氛亦會受疫情稍為拖累，加上俄烏戰役等外圍因素，投資者態度或趨向保守。
此外，耀才證券行政總裁許繹彬亦稱，目前公司人手充足，現時分為港島、九龍兩個辦公室，員工亦相應分成兩個團隊。若禁足政策落實，所有員工會變為在家工作，當中包括客戶服務、電話落盤、交收、會計等部門，相信不影響日常運作。他又提到，期望當局實施封區而非「封城」，至少不會同時影響兩個辦公室的運作，並稱現時「流言滿天飛」，市場深受不明朗消息籠罩，政府應儘快公布詳情。
《明報》財富投資管理問卷2022
即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。
立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm
其他報道
foodpanda月費計劃加價最多55% 最低平均月費升至65元