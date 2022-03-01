moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

輝立：證監曾查詢券商具體人手安排

港府擬於本月中旬進行全民強檢，當局表示正評估強檢期間市民是否需要「禁足」，有券商表示，目前公司人手充足，若政府實施禁足可安排大部分員工在家工作，相信無礙維持公司正常運作。他透露，證監曾詢問業界哪些部門需要員工實體上班，認為監管機構大致掌握業界人手分配情況，相信政府制訂政策細節時會以此作為基礎，或設有相關機制容許公司派一兩個後勤員工回公司工作。

輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，目前公司有足夠人手，大部分員工已在家工作，公司有相關配套協助。他指出，若當局宣布禁足會維持員工在家工作，基本上無異於現時做法，相信屆時可如常運作。他透露，證監曾向該行詢問哪些部門需要員工在實體上班地點工作，哪些不用，相信只留一兩名後勤員工即可。他估計，屆時即使市場如常運作，大市氣氛亦會受疫情稍為拖累，加上俄烏戰役等外圍因素，投資者態度或趨向保守。

此外，耀才證券行政總裁許繹彬亦稱，目前公司人手充足，現時分為港島、九龍兩個辦公室，員工亦相應分成兩個團隊。若禁足政策落實，所有員工會變為在家工作，當中包括客戶服務、電話落盤、交收、會計等部門，相信不影響日常運作。他又提到，期望當局實施封區而非「封城」，至少不會同時影響兩個辦公室的運作，並稱現時「流言滿天飛」，市場深受不明朗消息籠罩，政府應儘快公布詳情。

 

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm

其他報道

大行料3月賭收最多只有70億

foodpanda月費計劃加價最多55% 最低平均月費升至65元

俄羅斯稱將繼續烏克蘭「行動」直至目標實現 美期跌逾0.3%

新地公布中期業績後 郭家逾5600萬第二度增持

百度上季經調整EBITDA按年跌33% 勝市場預期

Netflix拒播任何俄羅斯頻道 或違俄方廣播法

小鵬汽車：2月智能電動車交付量增1.8倍

藍鼎國際發盈警 預告2021年度虧損減少四至六成

證監會終身禁止梁肇倫重投業界

中國研究機構料美國與盟國制裁俄羅斯將有反作用

稻香：暫停香港所有食肆營運 對財務、經營沒有重大影響

理想汽車：2月理想ONE交付達8414輛 按年增2.6倍

旅遊平台Klook：公司銷售額已超過疫情前水平  