輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，目前公司有足夠人手，大部分員工已在家工作，公司有相關配套協助。他指出，若當局宣布禁足會維持員工在家工作，基本上無異於現時做法，相信屆時可如常運作。他透露，證監曾向該行詢問哪些部門需要員工在實體上班地點工作，哪些不用，相信只留一兩名後勤員工即可。他估計，屆時即使市場如常運作，大市氣氛亦會受疫情稍為拖累，加上俄烏戰役等外圍因素，投資者態度或趨向保守。

此外，耀才證券行政總裁許繹彬亦稱，目前公司人手充足，現時分為港島、九龍兩個辦公室，員工亦相應分成兩個團隊。若禁足政策落實，所有員工會變為在家工作，當中包括客戶服務、電話落盤、交收、會計等部門，相信不影響日常運作。他又提到，期望當局實施封區而非「封城」，至少不會同時影響兩個辦公室的運作，並稱現時「流言滿天飛」，市場深受不明朗消息籠罩，政府應儘快公布詳情。

《明報》財富投資管理問卷2022

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