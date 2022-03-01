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海底撈調任楊利娟為首席執行官

海底撈國際（6862）今晚宣佈，副首席執行官兼首席運營官楊利娟被調任為首席執行官。主席兼前首席執行官張勇先生將繼續擔任董事會主席及執行董事。該集團同時委任李瑜為中國大陸地區首席運營官；並委任王金平為港澳台及海外地區首席運營官。全部新委任均自3月1日起生效。

該集團指，是次委任楊利娟為首席執行官，負責監督集團的管理及戰略發展，並繼續負責「啄木鳥計劃」的落實與推進。自「啄木鳥計劃」實施以來，集團指內部管理和運營明顯改善，董事會亦認可其「顧客優先、員工優先」的理念，以及嚴格按照財務考核結果篩選及淘汰門店和管理人員的管理方式。

集團表示，此委任亦是強化治理架構的重要舉措。集團創始人、董事會主席兼前首席執行官張勇將繼續擔任董事會主席及執行董事，帶領董事會及高級管理團隊，共同領導及監督集團的運營，制定長期戰略。

楊利娟現時在海底撈持有1.79億股權益，新的董事服務合約為期3年，有權收取年度董事袍金為150萬元（人民幣、下同），首席執行官年度薪酬為270萬元。

另集團委任李瑜為中國大陸地區首席運營官，他有權收取年度董事袍金為150萬元，中國大陸地區首席運營官年度薪酬50萬元。聯同委任王金平出任港澳台及海外地區首席運營官，兩人將負責提升集團不同地區的運營效率，加強對管理及執行的監督和實施。