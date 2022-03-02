俄羅斯繼續入侵烏克蘭，除軍事目標外，更攻擊電視塔等非軍事設施，波及普通市民，另外，報道指俄軍在重新編組後再攻基輔，戰爭邁向更殘酷的階段，避險情緒再度升溫，美股下跌，國際能源署將投放6000萬桶原油儲備，仍無阻油價升勢，紐油一度升破105美元，布倫特原油最高超過107美元。道指曾跌最多2.32%，連跌2日，累計跌763.8點；標指曾跌最多2.16%，亦連跌2日；納指曾跌最多2.25%。
道瓊斯工業平均指數收跌597點，跌幅1.77%，報33294點。標普500指數收跌67點，跌幅1.55%，報4306點。納斯達克綜合指數收跌218點，或1.6%，報13532點。
美國運通跌8.47%，報178.06美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低108點，而雪佛龍升3.97%，報149.72元，貢獻道指37點。
科技股方面，蘋果收市報163.2元，跌1.16%，谷歌母公司Alphabet收市報2681.23元，跌0.73%，亞馬遜收市報3022.84元，跌1.57%，Facebook收市報203.49元，跌3.57%。
歐洲STOXX 600指數收跌2.38%，報442點。德國DAX指數收跌3.85%，報13904點；法國CAC 40指數跌3.94%，報6396點；英國富時100指數收跌1.72%，報7330點。