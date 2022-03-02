俄羅斯繼續入侵烏克蘭，除軍事目標外，更攻擊電視塔等非軍事設施，波及普通市民，另外，報道指俄軍在重新編組後再攻基輔，戰爭邁向更殘酷的階段，避險情緒再度升溫，美股下跌，國際能源署將投放6000萬桶原油儲備，仍無阻油價升勢，紐油一度升破105美元，布倫特原油最高超過107美元。道指曾跌最多2.32%，連跌2日，累計跌763.8點；標指曾跌最多2.16%，亦連跌2日；納指曾跌最多2.25%。