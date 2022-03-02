個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.04%，折合報426.51元；阿里巴巴（9988）升0.79%，折合報104.62元；美團（3690）跌1.9%，折合報170.11元；匯控（0005）跌4.01%，折合報51.83元；建行（0939）跌1.03%，折合報5.8元。

道期現升0.405%；標期現升0.35%；納期現升0.32%。日股現跌1.24%，韓股現跌0.18%，澳股現升0.09%。

紐油現升2.23%或2.31美元，報105.72美元；布油現升7.14%或7美元，報104.97美元；金價現跌0.36%或7.1美元，報1938.18美元。

美國10年期債息現升1.67%或0.029厘，報1.7565厘。

在岸人民幣現貶值0.04%或0，報6.3119；離岸人民幣現升值0.03%或0，報6.3171；每美元兌日圓現貶值0%或0.01，報114.91；美元指數現升0.72%或0.7點，報97.409點。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，創科（0669）、華住（1179）等。

東風（0489）就神龍新業務安排與Stellantis磋商。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞公布第四度EBITDA按年增長76%，達9400萬美元。

海底撈國際（6862）調任楊利娟為首席執行官。

美團（3690）推佣金減半、每單1元封頂助困難商戶。

中交建（1800）去年新簽合同錄1.26萬億人幣，高出目標8%。

友邦（1299）捐3000萬元予仁愛堂，支援受疫情影響的長者及弱勢社群。

新地（0016）公布中期業績後，郭家逾5600萬第二度增持。

百度（9888）上季經調整EBITDA按年跌33%，勝市場預期。

小鵬汽車（9868）：2月智能電動車交付量增1.8倍。

藍鼎國際（0582）發盈警，預告2021年度虧損減少四至六成。

置富（0778）全年少賺4.2%息19.87仙，預算案暫緩追租添不明朗因素。

稻香（0573）：暫停香港所有食肆營運，對財務、經營沒有重大影響。

理想汽車（2015）：2月理想ONE交付達8414輛，按年增2.6倍。

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