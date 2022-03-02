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恒指低開193點 匯控、友邦、騰訊拖累大市

恒指今早低開193點或0.85%，報22568點，成交金額24億元；國指今早低開23點或0.3%，報8029點。恒生科技指數開市報5131點，跌0.47%。匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市；美團（3690）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，51隻下跌，4隻無升跌。美團（3690）升2.08%，報177元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌4.95%，報144.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，22隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報161.8元，升9.25%；跌幅最大的是網易（9999）開市報144.1元，跌4.95%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(23418.27點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5258.3點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，創科（0669）開市報125.3元，跌2.72%。華住（1179）無成交，報31.65元。

東風（0489）就神龍新業務安排與Stellantis磋商。開市報6.9元，升1.17%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞公布第四度EBITDA按年增長76%，達9400萬美元。開市報8元，跌0.12%。

海底撈國際（6862）調任楊利娟為首席執行官。開市報18.12元，升0.33%。

美團（3690）推佣金減半、每單1元封頂助困難商戶。開市報177元，升2.08%。

中交建（1800）去年新簽合同錄1.26萬億人幣，高出目標8%。開市報4.59元，跌1.08%。

友邦（1299）捐3000萬元予仁愛堂，支援受疫情影響的長者及弱勢社群。開市報79.5元，跌1.97%。

新地（0016）公布中期業績後，郭家逾5600萬第二度增持。見52周低89.55元，開市報89.55元，跌0.94%。

百度（9888）上季經調整EBITDA按年跌33%，勝市場預期。開市報161.8元，升9.25%。

小鵬汽車（9868）：2月智能電動車交付量增1.8倍。開市報135元，跌5.53%。

藍鼎國際（0582）發盈警，預告2021年度虧損減少四至六成。無成交，報0.226元。

置富（0778）全年少賺4.2%息19.87仙，預算案暫緩追租添不明朗因素。開市報7.3元，跌1.35%。

稻香（0573）：暫停香港所有食肆營運，對財務、經營沒有重大影響。見52周低0.82元，開市報0.82元，跌1.2%。

理想汽車（2015）：2月理想ONE交付達8414輛，按年增2.6倍。開市報121.3元，跌0.41%。

破頂股表現

破頂股包括，中國食品（0506）創52周高，見3.55元，開市報3.55元，升1.14%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.2元，開市報2.2元，升0.92%。

破底股方面

破底股包括，京信通信（2342）見52周低1.5元，開市報1.5元，跌1.96%；新地（0016）見52周低89.55元，開市報89.55元，跌0.94%；港交所（0388）見52周低367元，開市報367元，跌2.39%；港鐵（0066）見52周低40元，開市報40元，跌0.62%；申洲國際（2313）見52周低124.3元，開市報124.3元，跌2.43%；耐世特（1316）見52周低7.48元，開市報7.48元，跌2.22%；保誠（2378）見52周低111.5元，開市報111.5元，跌5.03%。

異動股

上升異動股，包括，齊合環保（0976）開市報0.82元，升13.89%；百度（9888）開市報161.8元，升9.25%；鷹瞳科技（2251）開市報32.55元，升7.96%；中石化油服（1033）開市報0.75元，升4.17%；歌禮製藥（1672）開市報4.77元，升4.15%；新特能源（1799）開市報17.7元，升3.39%；汽車之家（2518）開市報61.2元，升3.38%；啟明醫療（2500）開市報23.75元，升3.26%。

下跌異動股，包括，俄鋁（0486）開市報3.99元，跌14.93%；小鵬汽車（9868）開市報135元，跌5.53%；保誠（2378）見52周低111.5元，開市報111.5元，跌5.03%；網易（9999）開市報144.1元，跌4.95%；信義玻璃（0868）開市報20.75元，跌4.82%；移卡（9923）開市報20.9元，跌4.78%。

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