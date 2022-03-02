港元現報7.816元貶值5點子，曾貶值最多14點子，報7.8169元，未突破昨日見兩年最弱的7.8174元，亦曾升值最多9點子，報7.8146元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.0675%；1星期HIBOR跌0.45點子至0.11244%；2星期HIBOR升0.04點子至0.14631%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至0.4372%；6個月期HIBOR跌0.17點子至0.64089%；12個月期HIBOR升0.48點子至1.08905%。

美元指數現報97.393貶值0.016點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報0.24143%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0115%，連續3日擴闊，利差是2022年2月21日後最高，當日差距為-0.008%

對上一次連續3日擴闊，是2022年1月24日，當日利差報0.0562%。

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