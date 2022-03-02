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匯豐要求員工6月底前打齊3針 才可回辦公室

匯豐銀行今日向員工發出電郵，明確列出該行推行疫苗通行證的時間表，當中要求，若員工要回辦公室，6月底前必須要打齊3針新冠疫苗。

電郵指出，早前金融監管機構包括金管局、保監局、積金局及證監會都提到有關疫苗通行證的指引，包括匯豐在內的機構要加強預防措施，以保護其員工和客戶。因此，該行定下疫苗通行證的政策及時間表。

該行的疫苗通行證名為「HSBC Safe Pass」，3月28日起，員工要進入辦公室（包括總行、各區辦公室及各分行）都最少要打一針新冠疫苗；4月30日起，最少要打兩針；6月30日起，最少要打3針。除非員工能取得有效的醫生證明，證明他們不適宜接種疫苗，但他們仍要定期進行檢測。

上述要求適用於所有匯豐員工，同時亦適用於工商金融業務（包括中小企）客戶、及環球銀行業務（包括投行）客戶，亦適用於其他工作上的訪客（例如記者、參觀者等）。然而，由於現階段銀行並非表列處所，疫苗通行追措施不適用於進入分行的一般市民。

目前，匯豐已有逾9成香港員工已接種兩劑疫苗。電郵指出，已接種疫苗的員工，員工證會自動更新，加入HSBC Safe Pass，不用再特別辦理手續。

匯豐目前仍給予員工每打一針、一天假期，包括第三針。

 

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