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中電與恒生簽訂「可再生能源證書」購買協議 十年將減少6萬噸碳排放

中電（002）與恒生（0011）簽訂「可再生能源證書」購買協議，是計劃自 2019 年推出以來最大份額和最長年期的協議。恒生由2021年起連續10年購入接近1億5,400萬度可再生能源證書，相等於減少超過60,000噸與用電相關的二氧化碳排放量。

中電可再生能源證書上標示的每一度電，均代表由中華電力生產或購入的太陽能、風能及堆填沼氣所產生的環境權益。

中華電力客戶及業務拓展部高級總監劉麗娜表示，中電致力推動本地可再生能源發展，支持香港特區政府爭取於2050年前實現碳中和的目標。「中電可再生能源證書是工商界減低碳排放的其中一個有效途徑，計劃推出至今備受歡迎，至去年底共售出超過2,400萬度可再生能源證書，相等於協助減少約9,500噸的二氧化碳排放量。

恒生銀行營運總監趙蕙雯表示，「恒生植根香港，我們已訂立減少碳排放的目標，並承諾在 2030年或之前在營運方面達成『碳中和』。我們亦是首間本地銀行承諾在2030年或之前實現以可再生能源滿足其電力需求，包括透過自行產生可再生能源及認購可再生能源證書，反映我們在營運方面實踐可持續發展的決心」。

除了認購可再生能源證書，恒生在其位於旺角的辦公大樓亦裝設了138塊太陽能板，並參加了中電「可再生能源上網電價」，預計每年可生產約63,000度電，進一步支持本地可再生能源的發展。

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