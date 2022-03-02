地緣局勢持續緊張，國際金融股受壓，匯控（0005）渣打（2888）跌逾4%。科網股個別發展，快手（1024）挫逾7%，美團（3690）升逾2%。內房物管、旅遊及相關有沽壓；醫藥、光伏有回吐。國際油價繼續攀升，原材料價漲，汽車、工業及手機部件股都受壓。相反，油煤及礦石股都做好，中海油（0883）升4%，中鋁（2600）升近7%；乾散貨太平洋航運（2343）油運中遠海能（1138）升2%、3%。但要留意油價及資源股受到俄烏局勢變化左右而大上大落。

中集安瑞科為清潔能源、化工及液態食品等儲存裝備產銷商，液化天然氣（LNG）價格高漲，市場憂慮打擊其清潔能源業務。不過，傳統能源價格攀升，加上減碳排政策，新能源仍快速發展。

2020年國際海事組織實施限硫令，全球航運業節能減排持續推進，LNG替代高污染燃料已經勢不可擋。較早前國家發改委等部門提出促進綠色消費實施方案指，加強新型儲能、加氫等配套基礎設施建設，積極推進車船用LNG發展。中集安瑞科受惠於LNG市場發展，今年以來先後獲得海油發展、德國及加拿大海運公司的LNG運輸加注船合同。

中集安瑞科今早逆市升逾3%，走勢上，該股於9.3元有支持，上望高位及50天線約10.5元有阻力，短線有機會在9.3至10.5元上落待變。

劉思明

投資版副主編