保監局出版最新一期《監管通訊》，去年保監局共接獲1304宗投訴，按年減少9.07%。接獲投訴最主要分類中，「業務或營運」投訴為21%，較去年佔比高2個百分點，續為第二多的分類，此類投訴與保險公司或中介人業務或營運相關，例如取消保單或續保、保費調整、承保決定或與保險公司管理層有關的事宜。保險銷售、處理保費等相關操守仍去年為佔比最高的投訴類別，佔28%，理賠投訴為18%，均與去年相近。
此外，保監局披露去年已完成處理的投訴為1550宗，按年增加22.7%，相對2020年接獲較多個案但完成處理的個案較少，反映處理投訴的完成率有所增加。保監局指，部分原因可能是由於改進了投訴處理流程並使處理的效率有所提升。有關流程可集中以公平、客觀及適時的方式審視投訴個案的理據，這既可確保保單持有人得到保障，亦使整個保險市場得以恪守高水平的操守標準。
保監局又指與保險公司在監管流程方面加強溝通，亦有助落實改進措施，藉此鼓勵保險公司在自身的投訴處理流程，及就投訴事宜與保監局溝通時，採用最佳業務常規原則。當局期望保險公司在投訴處理流程中，應建構在最佳業務常規原則，包括公平對待投訴人、公正客觀、識別根本原因以及與監管機構合作。
此外，保監局亦明確建議保單持有人，在購買保險時應披露「重要事實」，在訂定保費或決定是否承擔風險方面，會影響一名審慎的保險人的判斷的任何情况。例如投保人知悉與其投保的險種有關的任何資料，而投保人不確定是否需要作出披露，例如他以往的醫療狀況或接受過的治療等，最好的做法是作出披露。
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