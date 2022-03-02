此外，保監局披露去年已完成處理的投訴為1550宗，按年增加22.7%，相對2020年接獲較多個案但完成處理的個案較少，反映處理投訴的完成率有所增加。保監局指，部分原因可能是由於改進了投訴處理流程並使處理的效率有所提升。有關流程可集中以公平、客觀及適時的方式審視投訴個案的理據，這既可確保保單持有人得到保障，亦使整個保險市場得以恪守高水平的操守標準。

保監局又指與保險公司在監管流程方面加強溝通，亦有助落實改進措施，藉此鼓勵保險公司在自身的投訴處理流程，及就投訴事宜與保監局溝通時，採用最佳業務常規原則。當局期望保險公司在投訴處理流程中，應建構在最佳業務常規原則，包括公平對待投訴人、公正客觀、識別根本原因以及與監管機構合作。

此外，保監局亦明確建議保單持有人，在購買保險時應披露「重要事實」，在訂定保費或決定是否承擔風險方面，會影響一名審慎的保險人的判斷的任何情况。例如投保人知悉與其投保的險種有關的任何資料，而投保人不確定是否需要作出披露，例如他以往的醫療狀況或接受過的治療等，最好的做法是作出披露。

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