14間分行包括(括號內為相關員工最後上班日期)，銅鑼灣分行(2月28日)、中區分行(2月28日)、莊士敦道分行(2月28日)、鰂魚涌分行(2月28日)、眾安街分行(2月28日)、新都會廣場分行(2月28日)、新港城中心分行(2月28日)、大河道分行(2月28日)、譚公道分行(2月28日)、觀塘商務理財中心(2月28日及3月1日)、跑馬地優越及優進理財中心（山村道）(3月1日)、希慎道分行(3月1日)、筲箕灣分行(3月1日)、粉嶺分行(3月1日)。

銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

客戶如需要任何關於分行營業安排的資訊或有保管箱服務的查詢，可致電客戶服務熱線（電話：28220228）或參閱恒生網址：

https://www.hangseng.com/content/dam/hase/en_hk/common/pdf/branch_notice.pdf。

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