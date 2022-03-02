標普認為，由於有1兆美元的地方債到期，料觸及內地流動性上限。其向來預料該等地方政府仍有大量資源可以應付，但是在大批地方債到期下，將對個別較弱的省市的償債能力拉緊，在數據上欠透明及完整下，這觸發其重新檢視地方政府的流動性。自北京當局於2015年放寬地方政府發債，到2021年共發債達7.5兆人民幣，折約1.2萬億美元。到2021年底，更有30.5兆人民幣的直接債務證券發行，中國因此成為繼美國後，全球第二大的地方債發債體。

該行作出估計及參考另外的數據，去評估內地地方政府的流動性情況下，其相信內地地方政府整體而言在未來兩年有足夠資源償還到期債務。不過，個別高負債地區，則可能需要將大部份到期債務去轉倉。地區政府仍然對大部份存款有高度控制權，到2021年底估計控制地方財政存款達4.6兆人民幣，總計所有存款資源達37.6兆元人民幣，相對在2022年及2023年到期的債務分別為2.8兆及3.6兆人民幣。

現時，內地地方債佔在岸債四分之一，即使持續處於低票息率及低的信貸息差下，仍然獲得超額認購，因此在到期時易於轉倉。以10年地方債而言，與同年期的主權債只有20至30個基點差。商業銀行持倉達八成，國有銀行更是主要買家，一旦信貸爆破，料中央政府仍然會支持。個別地方政府營運良好的國企亦可以在有需要時供其處置，估計該等企業資產、股本及市值分別達279兆、77兆及18兆人民幣，不過標普認為，現時要輪到出售地方國企變現不大可能。

標普估計，在2021年一般地方債及收入比率高達100%，料有四分之一的地方政府的比率會高達120%，因應中央政府加緊控制，料該等高負債的地方政府難以透過新借貸維持現金水平。位於內地西部及北部的地方政府，在債務到期時，將受到考驗。

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