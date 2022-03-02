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郭樹清：螞蟻等金融平台整改尚未結束 仍有問題需探索

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團去年開展整改工作，國務院新聞辦公室（國新辦）今日舉行促進經濟金融良性循環和高質量發展新聞發布會，會上提及螞蟻等金融科技平台企業的整改進展及下一步計劃，銀保監主席郭樹清表示，對螞蟻集團等14家互聯網平台企業涉及金融業務，從前年由人民銀行牽頭，聯同銀保監會、證監會、外匯局等進行整改，總體進展情況順利。

他續指，由於需一定創新性，過去這些平台並未有納入監管範圍，而目前正逐步納入監管。不過，整改過程亦遇到不少困難，包括企業、管理部門對產品的認證，如：數據、個人訊息、個人私隱保護問題；企業訊息、商業秘密保護等問題，涉及許多方面、非常複雜。他補充，金融科技平台現在自查方面基本結束，整改還沒有完全結束，對還有一些問題需要繼續探索，但當局總體仍有充份信心把整改做好，未來將會適時向公眾披露。

對於規範政商「旋轉門」，郭樹清表示，在金融機構工作，然後轉到行業、市場內的情況確實存在，問題在於需要有明確制度將其規範，並視乎是否與原來的工作崗儘、權力影響有直接關係；有否利益輸送等，他透露，當局前期已做了一些規定，包括從銀保監會直接離職不能到以往監管對象機構，或與該行業關係密切的企業任職；另亦有保密過渡期、解密期限制等，相信未來制度將會更加規範。

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