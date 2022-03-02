他續指，由於需一定創新性，過去這些平台並未有納入監管範圍，而目前正逐步納入監管。不過，整改過程亦遇到不少困難，包括企業、管理部門對產品的認證，如：數據、個人訊息、個人私隱保護問題；企業訊息、商業秘密保護等問題，涉及許多方面、非常複雜。他補充，金融科技平台現在自查方面基本結束，整改還沒有完全結束，對還有一些問題需要繼續探索，但當局總體仍有充份信心把整改做好，未來將會適時向公眾披露。

對於規範政商「旋轉門」，郭樹清表示，在金融機構工作，然後轉到行業、市場內的情況確實存在，問題在於需要有明確制度將其規範，並視乎是否與原來的工作崗儘、權力影響有直接關係；有否利益輸送等，他透露，當局前期已做了一些規定，包括從銀保監會直接離職不能到以往監管對象機構，或與該行業關係密切的企業任職；另亦有保密過渡期、解密期限制等，相信未來制度將會更加規範。

其他報道

曾追蹤馬斯克 美大學生改為追蹤俄富豪 揭車路士班主私人飛機在土耳其

烏克蘭大使警告：戰爭將推高亞洲食品價格

IFX：俄烏或在周五會談 道期轉升

西方相繼制裁俄羅斯 北溪二號公司據報考慮申請破產

貿發局與京東國際合作 推港中小企進入中國內地電商市場

創科實業全年多賺37%略勝預期 末期息1元

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm