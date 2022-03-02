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數碼通在10個社區隔離設施建5G助聯繫 投資約1000萬

面對嚴峻的第五波疫情，數碼通（0315）宣布會為10個社區隔離治療設施地點，火速搭建5G網絡，務求讓醫護人員及需接受隔離的市民，能隨時與親友及社區保持聯繫，而前線醫護人員亦可得到最強的通訊網絡支援，涉及總投資約1000萬元。

當中，數碼通將提供數據卡供在社區隔離治療設施的市民免費借用，旗下SmarTone客戶亦可獲贈額外免費本地數據及無限本地通話分鐘等，與親友保持通訊。其亦同時為前線醫護人員提供5G Wi-Fi路由器，以及Wi-Fi網絡，讓他們於社區隔離治療設施工作期間，透過SmarTone高速及穩定的5G網絡，更有效率地進行抗疫工作及與外界保持無縫聯繫。

數碼通的母公司新鴻基地產（0016）主席兼董事總經理郭炳聯表示，新地過去兩年全力支持政府抗疫，繼上星期無償借出兩幅逾14公頃的土地供政府興建臨時隔離治療設施，SmarTone亦正為不同社區隔離治療設施全速搭建5G網絡，讓隔離人士在任何時候都可與親友保持緊密溝通，而醫護人員亦可保持高效通訊支援抗疫。

Smartone副行政總裁譚樂文表示，透過是次總投資額約1000萬元的5G網絡工程，確保前線醫護人員以及受隔離影響的市民，無論是否SmarTone客戶，都能透過5G聯繫社會及有效率地進行抗疫工作。科技總裁鄒金根說，他們的工程團隊正日以繼夜加快趕工，已與負責在元朗潭尾和新田興建隔離設施的承建商建築團隊對接，並盡快完成5G網絡工程。至於剛公布由新地提供土地將會轉作隔離設施的元朗東頭同心村，SmarTone亦已與相關承建商聯絡，盡快鋪設5G網絡，並預計於潭尾以及新田的5G網絡工程最快可以在未來數星期內完成。

新地協助政府抗疫不遺餘力，除了無償借出兩幅共14公頃土地供興建臨時隔離治療設施外，更借出商業地點作為社區疫苗接種中心、捐出逾1500萬港元的物資支援前線抗疫人員、基層社群和員工，亦安排旗下酒店參加社區隔離酒店計劃等。