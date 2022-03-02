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各大券商推送1000元超市禮券、Iphone等轉倉優惠吸一通客戶

適逢有本地券商即將結業，各大券商亦開始推出各項優惠，以力吸取對方客戶。網上證券商一通於星期一（28日）表示，因應本港疫情持續惡化，公司決定將於3月底停止所有網上投資服務。

富途今日宣布，推出限時轉倉優惠，無論現有或新客戶於期內完成轉倉最高可獲1萬元現金獎或蘋果手機1部，開戶及轉倉手續全程可於網上辦理。富途今又指，公司自星期一（28日）晚間起前線接獲大量轉倉查詢，比平日急增高達20倍，單日收到數千宗的轉倉（轉入股票)指示需求。

至於另一券商致富今日表明，給一通客戶轉倉優惠。致富表示，現有一通客戶於即日起至3月底，將股票成功轉到致富即享3大優惠，即賞港股免佣6個月、轉倉按貨值送高達1000元超市禮券，股票期權長短倉更平8元張。

其他券商方面，耀才證券（1428）為例，券商會根據轉入股票的價值，而送贈不同股數的騰訊 （0700） 股票，惟用戶需於3個月滿足指定的交易要求。富昌證券亦有提供轉倉送蘋果優惠，針對轉倉股票金額可獲發相應的蘋果（美：AAPL）股票，而客戶亦需於指定期內滿足資產淨值要求。

雖然現時優惠眾多，但不少券商亦表明客戶需要在指時間完成轉倉和具有一定資產，先可以享有優惠。

 

 

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