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鮑威爾支持3月加息25個基點 道指升596點

聯儲局主席鮑威爾支持聯儲局3月加息25個基點，同時對未來一次性加50基點持開放態度，並稱美國經濟擴張力度足以承受加息。言論刺激美股上升，升幅為本周最大。俄軍在烏克蘭南線戰果擴大，逼近著名港口敖德薩。布油升穿115美元。

道瓊斯工業平均指數收漲596點，升幅1.8%，報33891點。標普500指數收漲80點，升幅1.87%，報4386點。納斯達克綜合指數收漲219點，或1.63%，報13752點。

Caterpillar升5.35%，報192.61美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻64點，而Visa跌0.23%，報208.48元，拖低道指3點。

科技股方面，蘋果收市報166.56元，升2.05%，谷歌母公司Alphabet收市報2691.43元，升0.38%，亞馬遜收市報3041.05元，升0.6%，Facebook收市報208.11元，升2.27%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.9%，報446點。德國DAX指數收漲0.69%，報14000點；法國CAC 40指數漲1.59%，報6498點；英國富時100指數收漲1.36%，報7429點。

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