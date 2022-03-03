報道引述該報告指，拜登政府高級官員和一名歐洲官員稱，中國高級官員在2月初告訴俄羅斯高級官員，不要在北京冬奧會結束前入侵烏克蘭。顯示，在上周入侵開始之前，中國高級官員對俄羅斯的戰爭計劃或意圖有一定程度的直接了解。

報道指，2月4日，普京在北京奧運會開幕式前會見中國國家主席習近平。兩國當時發表了一份5000字的聲明，宣布他們的伙伴關係「沒有限制」，譴責北約擴大，並聲稱他們將建立一個真正「民主」的全球新秩序。

報道指，有關中俄官員溝通的情報，由西方情報機構收集，並被官員認為是可信的。美國和盟國政府的高級官員在討論普京何時可能攻擊烏克蘭時將其傳遞出去。

報道指，一位熟悉情報的官員表示，這些材料並不一定表明有關入侵的對話發生在習近平和普京的層面。

中國駐華盛頓大使館發言人表示，「這些說法純屬猜測，毫無根據，意在推卸責任，抹黑中國」。

中國於2月20日舉行奧運會閉幕式。次日，在國家電視台播放了普京與國家安全委員會和國家安全委員會分別舉行的會議後，普京下令更多俄羅斯軍隊進入烏克蘭東部叛軍控制的地區。他在演講中說烏克蘭應該是俄羅斯的一部分。2月24日，俄羅斯軍方開始全面入侵烏克蘭，包括使用彈道導彈、大砲和坦克對城市進行攻擊。

美國和歐洲官員表示，他們很難相信普京的入侵直到奧運會後才開始只是巧合。2008年8月，俄羅斯在北京夏季奧運會期間入侵格魯吉亞，這讓一些中國官員感到不安。

報道指，今年冬天，俄羅斯將軍事部隊從與中國的邊界和東部其他地區轉移到烏克蘭附近和白俄羅斯，為入侵做準備。 這些舉動表明俄羅斯和中國官員之間的高度信任。

一名英國官員稱，普京和習近平發表的聯合聲明是中國支持的一個明確跡象，如果普京願意在奧運會之前發起攻擊，從而給奧運會蒙上陰影，北京將不願意做出這樣的表態。

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