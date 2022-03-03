個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.43%，折合報421.58元；阿里巴巴（9988）跌0.89%，折合報102.97元；美團（3690）跌0.44%，折合報175.63元；匯控（0005）升3.94%，折合報53.22元；建行（0939）跌0.43%，折合報5.77元。

道期現跌0.147%；標期現跌0.18%；納期現跌0.28%。日股現升0.97%，韓股現升1.14%，澳股現升0.79%。

紐油現升1.43%或1.59美元，報112.19美元；布油現升7.58%或7.96美元，報112.93美元；金價現升0.01%或0.35美元，報1929.07美元；美國10年期債息現跌1.47%或0.0276厘，報1.8491厘。

每美元兌日圓現升值0.07%或0.09，報115.61；美元指數現跌0.02%或0.02點，報97.385點。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，嗶哩嗶哩（9626）、和黃醫藥（0013）、微博（9898）、九龍倉置業（1997）、越秀服務（6626）。

東建國際（0329）旗下公司保薦SPAC上市。

數碼通（0315）在10個社區隔離設施建5G助聯繫，投資約1000萬。

郭樹清：螞蟻等金融平台整改尚未結束，仍有問題需探索。留意阿里（9988）

碧桂園（2007）2月錄合同銷售327.6億，按月跌9.9%。

申洲國際（2313）發盈警，料全年純利減少31%至39%。

創科實業（0669）全年多賺37%略勝預期，末期息1元。

雅居樂（3383）已存足夠資金以贖回債券。

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